يغيب خمسة لاعبين عن فريق الزمالك عن مواجهة ديكاداها في مباراة ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للراحة السلبية أو عدم الجاهزية.

وعلم FilGoal.com أنه من المقرر غياب كل من طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود علاء وإسلام جابر ومحمد عبد الشافي.

ويستهل نادي الزمالك مشواره بمواجهة ديكاداها الصومالي في العاشرة من مساء الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.

ويستضيف الزمالك مباراتي ديكاداها الصومالي ذهابا وإيابا بناء على رغبة الفريق الصومالي.

وعلم FilGoal.com أن غياب طارق حامد وفرجاني ساسي من أجل الراحة السلبية التي منحها لهما الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى.

ويغيب طارق حامد عن التدريبات من أجل الحصول على راحة سلبية بعد فترة من تلاحم المباريات وعدم حصوله على راحة كافية بسبب المشاركة مع المنتخب المصري في أمم إفريقيا.

ومن المتوقع وصول ساسي من تونس في الساعات القليلة المقبلة والعودة للتدريبات لكن دون خوض مباراة يوم الأحد.

أما محمود علاء ففضل الجهاز الفني إراحة مدافع الفريق بعد الإصابة بارتجاج خفيف في المخ خلال مواجهة الأهلي في ختام الدوري المصري.

وبالنسبة لإسلام جابر وعبد الشافي الوافدين الجديدين فخرج من حسابات الجهاز الفني في المباراة المقبلة بسبب عدم الجاهزية.

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