السعيد: لم لا ينافس بيراميدز على الكونفدرالية.. رغبتنا كبيرة في تحقيق اللقب

قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إنه يتمنى بداية موسم قوي مع الفريق وعبور بداية مشوار الكونفدرالية الإفريقية، وأن اللاعبين جاهزون ومتحفزون تماما للمباراة المقبلة ولديهم رغبة في الفوز ومواصلة مشوار البطولة الإفريقية والوصول لأبعد نقطة.

السعيد أشار في تصريحات صحفية على هامش مران الفريق إلى أن الفريق يمتلك أفضل العناصر في جميع المراكز ولم لا ينافس بيراميدز على لقب الكونفدرالية في الموسم الجاري، وهناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين في تحقيق اللقب.

نجم الوسط الدولي أشار إلى أن الصفقات الجديدة غاية في القوة ولديهم القدرة على إضافة الكثير للفريق في المرحلة المقبلة، ومن رحل له كل التقدير ولكن المجموعة الحالية لديها القدرة على الفوز بالألقاب.