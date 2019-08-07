السعيد: لم لا ينافس بيراميدز على الكونفدرالية.. رغبتنا كبيرة في تحقيق اللقب
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 17:23
كتب : عاطف شادي
قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إنه يتمنى بداية موسم قوي مع الفريق وعبور بداية مشوار الكونفدرالية الإفريقية، وأن اللاعبين جاهزون ومتحفزون تماما للمباراة المقبلة ولديهم رغبة في الفوز ومواصلة مشوار البطولة الإفريقية والوصول لأبعد نقطة.
عبد الله السعيد
النادي : بيراميدز
السعيد أشار في تصريحات صحفية على هامش مران الفريق إلى أن الفريق يمتلك أفضل العناصر في جميع المراكز ولم لا ينافس بيراميدز على لقب الكونفدرالية في الموسم الجاري، وهناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين في تحقيق اللقب.
نجم الوسط الدولي أشار إلى أن الصفقات الجديدة غاية في القوة ولديهم القدرة على إضافة الكثير للفريق في المرحلة المقبلة، ومن رحل له كل التقدير ولكن المجموعة الحالية لديها القدرة على الفوز بالألقاب.
السعيد شدد على أن الكل لديه طموح كبير في تحقيق إنجاز خلال الموسم الجاري مع المشاركة الأولى تاريخيا في الكونفدرالية، ويسعى الفريق للظهور وتقديم نفسه يوم السبت بصورة جيدة للجماهير بعد تجميع اللاعبين وإعادة بناء فريق بيراميدز من جديد مؤخرا.
السعيد تحدث عن حمله شارة قيادة بيراميدز مؤكدا أنها مسئولية كبيرة وطموحه وكل اللاعبين تحقيق إنجاز كبير خلال الموسم الجاري وتحقيق بطولة أولى في تاريخ النادي.
ويستعد بيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية ويواجه ضيفه فريق ايتوال دو كونجو الكونغولي في ذهاب دور الـ64 يوم السبت.
وبعد أسبوع من المباراة يلعب بيراميدز أمام الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر 2018-2019.
وفي حال تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي يواجه حرس الحدود.
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