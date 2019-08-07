خاص يونيفرسيداد دي تشيلي يكشف لـ في الجول - هل خاطب الأهلي بشأن لاسارتي.. وفرص عودته

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 16:32

كتب : أمير عبد الحليم

مارتن لاسارتي - يونيفيرسداد دي تشيلي

كشف سيرجيو فارجاس المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي عن تفاصيل ترشيح اسم مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي لقيادة الفريق، وفرص التعاقد مع المدرب الأوروجوياني.

كانت تقارير صحفية تشيلية ذكرت أن لاسارتي دخل دائرة اهتمام مجلس إدارة نادي يونيفرسيداد دي تشيلي لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط. ( اقرأ التفاصيل )

وقال فارجاس لـFilGoal.com: "لم يحدث أي تواصل مع لاسارتي، طرحنا اسمه ضمن المرشحين لأنه صاحب تاريخ كبير هنا".

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وأوضح "لاسارتي شخص رائع جدا ومدرب مميز حقق الكثير مع فريقنا وبالتأكيد عودته تسعدنا وهو أول اسم تبادر إلى ذهني عندما تحدثنا بشأن التعاقد مع مدرب جديد، ولكننا لم نتحدث معه بشأن هذا الأمر".

واستدرك "ما أتوقعه أن لاسارتي لا يرغب في الرحيل عن مصر حاليا بعدما حقق لقب الدوري، ولذلك لم أتواصل معه أو استطلع رأيه بشأن العودة لتشيلي".

ثم أضاف "قد يحدث ذلك بعد نهاية عقده مع الأهلي، ولكن الآن نفضل التعاقد مع اسم جديد في حال رحيل مدربنا".

وسبق للاسارتي قيادة يونيفرسيداد دي تشيلي من قبل في الفترة من مايو 2014 وحتى ديسمبر 2015 وقاد الفريق في 54 مباراة في تلك الفترة.

وفاز لاسارتي بثلاث بطولات مع الفريق التشيلي بالدوري في 2014، وكأس تشيلي والسوبر في 2015.

وسأل FilGoal.com الحارس الدولي السابق والمُلقب بـ "سوبر مان" عن إمكانية مخاطبة الأهلي بشأن الحصول على لاسارتي.

وأجاب "لم أتحدث مع الأهلي بشأن لاسارتي أو إمكانية رحيله، ولا أتوقع أن نقوم بهذا الأمر حاليا".

ويقود لاسارتي الأهلي منذ ديسمبر 2018، ونجح في قيادة الفريق الأحمر للعودة في سباق المنافسة على الدوري والتتويج باللقب الـ41 في تاريخه.

لكن الأهلي ودع تحت قيادته دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي على يد ماميلودي صن داونز بخسارة ثقيلة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبشكل عام، قاد لاسارتي الأهلي في 29 مباراة فاز في 22 منهم وتعادل 3 مرات وخسر 4 مباريات.

وفي تشيلي، يواجه يونيفرسيداد شبح الهبوط بعد مرور 16 جولة إذ يقع الفريق في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

ويعتبر يونيفرسيداد دي تشيلي ثاني أكثر الفرق تتويجا بالدوري التشيلي برصيد 18 مرة بينما كولو كولو في الصدارة بـ 32 لقبا.

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