على الرغم من إعلان لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن الترجي هو رسميا بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الوداد لكنه لم يحدد حتى الآن موعد ومكان إقامة لقاء السوبر الإفريقي.

وقال مصدر من الزمالك فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "لم نتلق أي خطاب حتى الآن من الكاف يعلمنا فيه بهوية منافسنا في مباراة السوبر".

وأضاف "كذلك نحن ننتظر خطاب الكاف لأننا نريد معرفة موعد ومكان إقامة المباراة كي نستعد بشكل جيد".

ومن المفترض أن تقام المباراة أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس الجاري.

وظفر الزمالك بلقب السوبر الإفريقي ثلاث مرات عبر تاريخه أعوام 1994 و1997 و2003.

أما الترجي ففاز باللقب مرة واحدة فقط كانت في عام 1995.

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