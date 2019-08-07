تقرير: الوداد يستأنف ضد قرار فوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 18:50

كتب : FilGoal

الترجي - الوداد

قرر نادي الوداد المغربي الاستئناف ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بخصوص إعلان الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.

وأصدرت لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد الإفريقي قرارها مساء اليوم الأربعاء بإعلان الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا بسبب انسحاب الوداد وتغريمه 35 ألف دولار. (تفاصيل من هنا)

ويحق للوداد الاستئناف ضد القرار خلال 3 أيام فقط من صدور قرار لجنة الانضباط.

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ووفقا لصحيفة المنتخب المغربية، قرر سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد استئناف الأحكام الصادرة اليوم.

وأشار تقرير الصحيفة إلى شعور الناصيري خلال جلسات الاستماع بوجود انقلاب في المواقف داخل الاتحاد الإفريقي عن القرار الصادر سابقا بإعادة مباراة الإياب في ملعب محايد.

ولجأ وقتها ناديا الوداد والترجي إلى المحكمة الرياضية الدولية والتي ألغت قرار إعادة المباراة وعدم اختصاص اللجنة الصادر منها القرار لتتحول إلى لجنة الانضباط.

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