تقرير: النني وافق على الانضمام لجالاتا سراي

ذكرت تقارير تركية أن محمد النني لاعب خط وسط أرسنال ومنتخب مصر وافق على الانضمام لجالاتا سراي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

يوم الثلاثاء ظهرت تقارير تفيد بأن النني ضمن المرشحين للانضمام إلى صفوف جالاتا سراي في ظل بحث الفريق عن لاعب خط وسط.

وأفادت جريدة تاكفيم التركية أن النني وافق على الانتقال لجالاتا سراي، وذلك بعدما تواجد سوكرو هاندار المدير التنفيذي للنادي التركي في لندن.

وأوضح التقرير أن صفقة ضم اللاعب المصري البالغ من العمر 27 عاما سيتم الإعلان عنها خلال أيام.

فيما ذكرت تقارير تركية أخرى أن جالاتا سراي يرغب في ضم النني لمدة موسم على سبيل الإعارة، بينما يرغب أرسنال في بيعه مقابل 8 ملايين يورو.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في تركيا ستنتهي يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

المدير التنفيذي للنادي التركي يسعى أيضا لضم تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي الذي قضى الموسم الماضي معارا مع ميلان.

ولم يشارك النني في ودية أرسنال الأخيرة أمام برشلونة بعد عودته للتدريبات يوم الخميس الماضي عقب انتهاء إجازته المتأخرة بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية هذا الصيف.

وشارك النني الموسم الماضي مع أرسنال في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف، وفشل في فرض نفسه على أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وانضم النني إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

اقرأ أيضا:

مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتحدث مع الشناوي حول رحيله.. كل شيء مستقر

الأهلي يكشف حقيقة عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية

تقرير تركي: جالاتا سراي مهتم بضم النني

مدرب صن دوانز: انتصارنا على الفرق المصرية ساهم في إقصاء جنوب إفريقيا لمصر

خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة