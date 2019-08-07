اعتزال فورلان

أعلن دييجو فورلان مهاجم منتخب أوروجواي وأتليتكو مدريد السابق اعتزاله كرة القدم نهائيا، يوم الأربعاء.

نجم الكرة الأوروجوياني وأفضل لاعب في كأس العالم 2010 كان يلعب ضمن فريق كيتشي من هونج كونج ليمثل النادي العاشر في مسيرته الكروية.

ولعب فورلان البالغ من العمر 40 عاما مباراته الأخيرة مع كيتشي شهر مايو الماضي.

كان فورلان قد توقف عام عن لعب كرة القدم بعد رحيله عن صفوف مومباي سيتي بالهند قبل أن ينتقل إلى صفوف كيتشي.

وقال فورلان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد 21 عامًا اتخذت قرار إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وأضاف "أغلقت مرحلة جميلة مليئة بالذكريات والعواطف العظيمة ولكن ستبدأ تحديات أخرى جديدة. شكرا لجميع الذين رافقوني بطريقة أو بأخرى على هذا الطريق!

فورلان سبق له ارتداء قميص مانشستر يونايتد وإنتر الإيطالي وأتليتكو مدريد وفياريال الإسبانيين.

وكان فورلان قد أعلن اعتزاله الدولي عام 2014. ومع أوروجواي لعب 116 مباراة دولية سجل خلالها 36 هدفا وتوج بلقب كوبا أمريكا.

Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos. ¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! 👋🏼 🔟 pic.twitter.com/gVwX0RQJow — Diego Forlan (@DiegoForlan7) ٧ أغسطس ٢٠١٩

ونال فورلان لقب هداف الدوري الإسباني مرتين إضافة لتحقيقه بطولتي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مع أتليتكو مدريد.

ومع مانشستر يونايتد حقق دييجو لقب دوري إنجليزي وكأس الاتحاد بجانب الدرع الخيرية

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