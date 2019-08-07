سكاي: يونايتد أوقف مفاوضات إريكسن لأن اللاعب يرغب في الانضمام لفريق إسباني

أوقف نادي مانشستر يونايتد مفاوضاته مع توتنام لضم صانع ألعابه كريستيان إريكسن خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي".

كريستيان إريكسن النادي : توتنام هوتسبر مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن يونايتد قد أوقف مفاوضاته بعدما أوضح صاحب الـ27 عاما أنه يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد.

وأوضحت "سكاي" أن توتنام كان يستعد لبيع لاعب وسط ميدانه خلال السوق الصيفية الجارية مع تبقي عام في عقده، وأشارت إلى وجود مفاوضات في بداية نافذة الانتقالات الصيفية الجارية مع ريال مدريد.

ولم يصل بعد عرض من ريال مدريد لضم إريكسن، لأن زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي يفضل ضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وكان إريكسن قد تحدث خلال الصيف الجاري قائلا :"أرغب في تجربة شيء جديد". لكنه لم يغلق الباب أيضا أمام توتنام إذا ما أراد تجديد عقده.

تقارير صحفية قالت في وقت سابق إن توتنام حدد مبلغ 130 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات اللاعب، لكن مع انتهاء السوق الصيفية في إنجلترا يوم الخميس قد يجعل ذلك قيمة اللاعب تنخفض كثيرا.

وانضم إريكسن إلى توتنام قادما من أياكس في صيف 2013 بمبلغ 13.5 مليون يورو، وشارك خلال الموسم الماضي في 51 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 17 آخرين.

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