فشل صفقة انتقال المحمدي إلى نيوكاسل؟

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 12:24

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا

يبدو أن صفقة انتقال أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا إلى نيوكاسل يونايتد في طريقها للفشل، بعدما اتفق النادي على ضم ظهير أيمن من الدوري الفرنسي.

قبل أيام كشفت صحيفة ذا صن البريطانية رغبة ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل في التعاقد مع المحمدي ليلعب معه للمرة الرابعة في مسيرته.

فقد اتفق نيوكاسل مع فريق أميان على ضم ظهيره الأيمن إيميل كرافث خلال الساعات المقبلة، حسب شبكة سكاي سبورتس.

أخبار متعلقة

رسميا - مدافع أرسنال إلى نوتنجام فورست كريستال بالاس يرفض 70 مليون + ثنائي إيفرتون مقابل ضم زاها تقرير: النني وافق على الانضمام لجالاتا سراي سكاي: يونايتد أوقف مفاوضات إريكسن لأن اللاعب يرغب في الانضمام لفريق إسباني

المدافع السويدي وصل إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي مع نيوكاسل يوم الأربعاء قبل الإعلان عن الصفقة.

وأوضح التقرير أن نيوكاسل وافق على دفع 5 ملايين جنيه استرليني مقابل خدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا ستنتهي مساء الخميس، أي قبل 24 ساعة من انطلاق الموسم الجديد يوم الجمعة.

قصة المحمدي وبروس

ما حدث في ثلاث مرات سابقة كان على وشك التكرار لمرة رابعة، وهو أن نرى أحمد المحمدي يتدرب من جديد تحت قيادة الإنجليزي ستيف بروس؟

وأشارت ذا صن الأسبوع الماضي وفقا لمصادرها الخاصة أن بروس دخل "في قتال مع إدارة ناديه" لرغبته الشديدة في التعاقد مع المحمدي والاستفادة من عنصر الخبرة لدى اللاعب.

القتال مع الإدارة يأتي بسبب رغبة لجنة التعاقدات في النادي في التعاقد مع لاعبين صغار في السن، وفقا لـ ذا صن.

ستيف بروس الذي تولى قيادة نيوكاسل بعد رحيل رفائيل بينيتيث مازال في محاولات مستمرة مع إدارة ناديه لإقناعهم بفكرة التعاقد مع المحمدي قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

المحمدي صاحب الـ 31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي ويمتد عقده مع الفريق حتى 2020.

ولعب المحمدي تحت قيادة ستيف بروس في ثلاثة أندية من قبل. لعب معه في سندرلاند ثم هال سيتي ثم أستون فيلا، قبل أن يرحل بروس.

وشارك لاعب إنبي السابق في 285 مباراة تحت قيادة بروس، ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 37 بقميص سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا.

وساهم المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.

اقرأ أيضا:

مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتحدث مع الشناوي حول رحيله.. كل شيء مستقر

الأهلي يكشف حقيقة عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية

تقرير تركي: جالاتا سراي مهتم بضم النني

مدرب صن دوانز: انتصارنا على الفرق المصرية ساهم في إقصاء جنوب إفريقيا لمصر

خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

أحمد المحمدي نيوكاسل يونايتد أستون فيلا ستيف بروس

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك - جلسة بين طارق يحيى وحفني 2 دقيقة | إفريقيا
بيلد: إصابة ساني أسوأ مما كان متوقعا.. قد يغيب لنهاية العام 21 دقيقة | أوروبا
تقرير: الوداد يستأنف ضد قرار فوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا 42 دقيقة | إفريقيا
التجديد الرابع.. الاتحاد السكندري يمدد عقد جدو موسمين 43 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: محاولة لتفجير سوق الانتقالات.. عرض من ريال مدريد لـ سان جيرمان لضم نيمار 47 دقيقة | أوروبا
تقرير إسباني: يونايتد يفعل كل شيء لضم مهاجم أتليتك بلباو 58 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ 3 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 4 السيسي: لن نحضر مدربين أجانب لمنتخب مصر.. وهذا موقف عودة الجماهير

قد ينال إعجابك