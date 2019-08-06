مدرب صن دوانز: انتصارنا على الفرق المصرية ساهم في إقصاء جنوب إفريقيا لمصر

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي أن انتصار فريقه على الأندية المصرية ساعد منتخب بلاده على إقصاء الفراعنة من كأس أمم إفريقيا 2019.

مصر ودعت البطولة من على أرضها بشكل مبكر بعد الهزيمة من البافانا بافانا بهدف نظيف في دور الـ16.

وموسيماني الذي تغلب فريقه على الزمالك والأهلي بنتيجتي 3-0 و5-0 في أعوام مختلفة من دوري أبطال إفريقيا، يؤمن أن تلك الخبرات التي اكتسبها لاعبوه ساعدت بلاده.

وقال لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية: "لا أفهم سبب عدم اهتمام بعض الأندية بالمسابقات القارية. حينها تصبح محليا وليس أكثر من ذلك".

وأضاف "الأمر مثلك كصحفي يريد كتابة قصص دولية، لا يمكنك أن تكتب فقط عما يدور داخل بلدك، حينما يكون هناك فرصة لقصة دولية مثل سفرنا إلى الكونغو فأنت تسعى إليها".

وأوضح "اللعب على المستوى القاري يساعدك كثيرا فعندما تذهب للكونغو أو زامبيا تتعرف على الملاعب وعلى الثقافات والعقليات".

وأشار "لهذا السبب انتصر منتخبنا على مصر لأن صن داونز بإمكانه الفوز على الفرق المصرية الكبيرة".

صن داونز انتصر على الزمالك 3-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 قبل أن يخسر بهدف نظيف في العودة ويتوج باللقب.

وفي الموسم الماضي ضرب أصحاب القمصان الصفراء الأهلي بخماسية نظيفة -هي الأقسى في تاريخ المارد الأحمر القاري- في ذهاب ربع النهائي قبل أن يخسر في الإياب 1-0 ويتأهل لنصف النهائي.

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