مدرب صن دوانز: انتصارنا على الفرق المصرية ساهم في إقصاء جنوب إفريقيا لمصر

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 20:22

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي أن انتصار فريقه على الأندية المصرية ساعد منتخب بلاده على إقصاء الفراعنة من كأس أمم إفريقيا 2019.

مصر ودعت البطولة من على أرضها بشكل مبكر بعد الهزيمة من البافانا بافانا بهدف نظيف في دور الـ16.

وموسيماني الذي تغلب فريقه على الزمالك والأهلي بنتيجتي 3-0 و5-0 في أعوام مختلفة من دوري أبطال إفريقيا، يؤمن أن تلك الخبرات التي اكتسبها لاعبوه ساعدت بلاده.

أخبار متعلقة

شابي يستهل مشواره التدريبي بتعادل بين السد والدحيل في دوري أبطال آسيا الأهلي يحصل على رخصة الأندية المحترفة للموسم الجديد رسميا - الزمالك يدعم فريق السلة بصفقتين من الأهلي وأخرى من الجزيرة

وقال لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية: "لا أفهم سبب عدم اهتمام بعض الأندية بالمسابقات القارية. حينها تصبح محليا وليس أكثر من ذلك".

وأضاف "الأمر مثلك كصحفي يريد كتابة قصص دولية، لا يمكنك أن تكتب فقط عما يدور داخل بلدك، حينما يكون هناك فرصة لقصة دولية مثل سفرنا إلى الكونغو فأنت تسعى إليها".

وأوضح "اللعب على المستوى القاري يساعدك كثيرا فعندما تذهب للكونغو أو زامبيا تتعرف على الملاعب وعلى الثقافات والعقليات".

وأشار "لهذا السبب انتصر منتخبنا على مصر لأن صن داونز بإمكانه الفوز على الفرق المصرية الكبيرة".

صن داونز انتصر على الزمالك 3-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 قبل أن يخسر بهدف نظيف في العودة ويتوج باللقب.

وفي الموسم الماضي ضرب أصحاب القمصان الصفراء الأهلي بخماسية نظيفة -هي الأقسى في تاريخ المارد الأحمر القاري- في ذهاب ربع النهائي قبل أن يخسر في الإياب 1-0 ويتأهل لنصف النهائي.

طالع أيضا

رئيس غانا يدعم استمرار أبياه مدربا للمنتخب

استاد القاهرة لن يستضيف السوبر المصري

روني يعود إلى إنجلترا

تقرير: أستون فيلا يجهز بديلا في حال رحيل المحمدي

كاف يغرم الزمالك

مصر للمقاصة: أنتوي لم يفضل الزمالك لكن بحث عن الاستفادة المادية

منتخب مصر جنوب إفريقيا صن داونز

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على القناة الناقلة حصريا لمباراة الأهلي واطلع بره 55 دقيقة | إفريقيا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتحدث مع الشناوي حول رحيله.. كل شيء مستقر 56 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: أرسنال اتفق مع روجاني على البنود الشخصية ساعة | أوروبا
رسميا - جناح ليفربول إلى بورنموث على سبيل الإعارة ساعة | أوروبا
بالفيديو - الأسد جوميز يلتهم أهلي جدة ويقرب الهلال من ربع نهائي آسيا ساعة |
الأهلي يكشف حقيقة عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ

قد ينال إعجابك