رسميا - ديربي كاونتي يعلن ضم روني

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 15:17

كتب : FilGoal

روني

أعلن نادي ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي يوم الثلاثاء تعاقده مع واين روني مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي كلاعب ومدرب.

وينضم روني للفريق في يناير المقبل بعد نهاية مشواره مع فريق دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي.

وأفاد النادي أن روني (33 عاما) وقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف 2021.

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ورحل المدرب فرانك لامبارد عن ديربي كاونتي مع نهاية الموسم الماضي ليلتحق بتشيلسي، وخلفه فيليب كوكو نجم هولندا السابق. لكن إدارة النادي تستعين بخبرات روني أملا في إعادة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يكون هداف إنجلترا التاريخي ضمن الجهاز الفني لكوكو.

وأعلن روني، أكبر هداف في تاريخ مانشستر يونايتد، في وقت سابق رغبته في العمل كمدرب حين يأتي موعد اعتزاله اللعب.

ولعب روني 13 موسما في يونايتد قبل أن ينتقل إلى إيفرتون في 2017 وبعد عام رحل إلى الدوري الأمريكي.

وسجل روني 183 هدفا بقميص يونايتد و53 هدفا مع منتخب الأسود الثلاثة.

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