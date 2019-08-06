مصر للمقاصة: أنتوي لم يفضل الزمالك لكن بحث عن أقصى استفادة مادية

قال بكري سليم نائب رئيس مصر للمقاصة إن جون أنتوي اللاعب المنتقل منذ أيام من الأول إلى بيراميدز لم يكن يفضل الرحيل إلى ناد بعينه.

وصرح سليم خلال حواره مع قناة تايم سبورتس يوم الثلاثاء "اللاعب كان في طريقه للزمالك، لم يفضل ناديا على آخر لكنه بحث عن أقصى استفادة مادية ممكنة".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك اقترب من التعاقد مع أنتوي لكن الراتب الذي طلبه المهاجم الغاني حال دون إتمام الصفقة ليرحل اللاعب البالغ عمره 27 عاما إلى بيراميدز.

وكشف سليم طلب ناديه خوض مبارياته على ملعب الفيوم موضحا "هذه رغبتنا لكن في النهاية القرار في يد الأمن ونحترم ذلك".

وخاض مصر للمقاصة مبارياته في المواسم الماضية في القاهرة رغم أنه ينتمي إلى مدينة الفيوم.

ويستعد الفريق لموسم جديد تحت قيادة مدربه أحمد حسام "ميدو" الذي تعاقد مع النادي منذ أشهر قليلة.

ورحل عن الفريق كل من محمد طارق ونصر رمضان ومحمود حمادة ومروان حمدي وإسلام جابر وأحمد جمال ورجب عمران ووليد عادل وأنتوي.

بينما انتدب كلا من خالد أوتشو ومحمد إبراهيم ومحمود فهمي وصلاح أمين وأحمد صبيحة وإدو موسيس.

ويواجه مصر للمقاصة فريق الزمالك في 28 أغسطس في ربع نهائي كأس مصر 2018-2019 وإذا تأهل للدور نصف النهائي يصطدم بالاتحاد.

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