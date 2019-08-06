رئيس غانا يدعم استمرار أبياه بسبب عدم الرغبة في التعاقد مع مدرب أجنبي

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 16:51

كتب : محرر في الجول

كويسي أبياه

يدعم الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو استمرار كواسي أبياه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء، رغم الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر.

وودع منتخب غانا البطولة من دور الـ16 على يد منتخب تونس بركلات الترجيح.

وتعرض أبياه لانتقادات عنيفة في غانا بعد الأداء الهزيل لمنتخب النجوم السوداء، الذي غاب لأول مرة عن نصف نهائي البطولة على الأقل منذ 2008.

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ولكن موقع "غانا سوكر نت" ذكر أن أبياه حصل على دعم من الرئيس الغاني بعد اجتماعه به مؤخرا، وقرر الاستمرار في منصبه.

وأشار الموقع الغاني إلى أن الحكومة ترفض تعيين مدرب أجنبي للمنتخب، وهو ما يزيد من فرص استمرار أبياه.

كما أن انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية خلال شهرين يزيد من صعوبة التعاقد مع مدرب جديد لمنتخب غانا.

وخلال الفترة الماضية، طالب المنتقدون أبياه بالتقدم باستقالته من منصبه.

ولم يتجاوب المدرب الغاني الذي تأهل بالنجوم السوداء لمونديال 2014 للحملات المطالبة باستقالته، حيث ينتهي تعاقده في ديسمبر المقبل ويتضمن شرطا جزائيا كبيرا في حال إقالته.

وتنطلق التصفيات التأهيلية الخاصة ببطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، في أكتوبر المقبل قبل أن تقام مباريات دور المجموعات من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020.

ووقعت غانا في المجموعة الثالثة مع جنوب إفريقيا والسودان بالإضافة إلى الفائز من مباراة موريشيوس وساو تومي.

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