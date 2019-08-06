تقرير: قائد أرسنال ينتقل إلى الدوري الفرنسي

قالت شبكة سكاي سبورتس يوم الثلاثاء إن نادي أرسنال الإنجليزي وافق على بيع قائده لوران كوسييلني إلى بوردو الفرنسي مقابل 5 ملايين يورو.

لوران كوشيلني النادي : أرسنال أرسنال

وأشارت الشبكة إلى أن الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق المدفعجية حاول إقناع المدافع بالبقاء في أرسنال لكن اللاعب وصل بوردو ليخضع لكشف طبي.

وأوضحت أن كوسييلني (33 عاما) أراد الرحيل عن أرسنال دون مقابل لكن النادي اللندني رفض. وعقد الفرنسي مع النادي يمتد إلى 2020.

وأراد كوسييلني الانتقال إلى رين حامل لقب كأس فرنسا لكن الأخير لم يصل إلى اتفاق مع أرسنال بشأن قيمة الصفقة.

وشارك كوسييلني في 31 مباراة بالموسم الماضي مع أرسنال وسجل 3 أهداف.

وابتعد كوسييلني عن مباريات كثيرة في النصف الأول من الموسم الماضي بسبب إصابة في وتر أكيلس ولم يعد لاعبا أساسيا في ظل اعتماد إيمري على شكوردان موستافي وسوكراتيس باباستاتوبولوس في دفاع الفريق.

ولعب كوسييلني لجانجو وتور ولوريو قبل أن ينضم إلى أرسنال في 2010.

وتوج كوسييلني بستة ألقاب مع أرسنال.

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