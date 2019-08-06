تقرير: قائد أرسنال ينتقل إلى الدوري الفرنسي

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 11:27

كتب : FilGoal

كوسيلني

قالت شبكة سكاي سبورتس يوم الثلاثاء إن نادي أرسنال الإنجليزي وافق على بيع قائده لوران كوسييلني إلى بوردو الفرنسي مقابل 5 ملايين يورو.

وأشارت الشبكة إلى أن الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق المدفعجية حاول إقناع المدافع بالبقاء في أرسنال لكن اللاعب وصل بوردو ليخضع لكشف طبي.

وأوضحت أن كوسييلني (33 عاما) أراد الرحيل عن أرسنال دون مقابل لكن النادي اللندني رفض. وعقد الفرنسي مع النادي يمتد إلى 2020.

أخبار متعلقة

فاينالدوم يرى على منتقدي قلة إنفاق ليفربول: لنرى في نهاية الموسم برباتوف: بوجبا ولينجارد لا يزالا طفلين.. يتأثران بوسائل التواصل الاجتماعي محاولة أخيرة.. تقرير: يونايتد لم يفقد الأمل في انتداب إريكسن دي بروين: رودري إضافة مثالية لـ مانشستر سيتي

وأراد كوسييلني الانتقال إلى رين حامل لقب كأس فرنسا لكن الأخير لم يصل إلى اتفاق مع أرسنال بشأن قيمة الصفقة.

وشارك كوسييلني في 31 مباراة بالموسم الماضي مع أرسنال وسجل 3 أهداف.

وابتعد كوسييلني عن مباريات كثيرة في النصف الأول من الموسم الماضي بسبب إصابة في وتر أكيلس ولم يعد لاعبا أساسيا في ظل اعتماد إيمري على شكوردان موستافي وسوكراتيس باباستاتوبولوس في دفاع الفريق.

ولعب كوسييلني لجانجو وتور ولوريو قبل أن ينضم إلى أرسنال في 2010.

وتوج كوسييلني بستة ألقاب مع أرسنال.

طالع أيضا

رئيس المحور يتحدث عن برنامج الزمالك

تعرف على الموعد النهائي لتشكيل لجنة إدارة اتحاد الكرة

طارق يحيى: إمام عاشور إضافة كبيرة للزمالك

تركي آل الشيخ ينفي التفاوض مع لاعب من الدوري المصري

أسامة نبيه يقود اف سي مصر

حوار طريف.. علي معلول: أحب العكاوي

كوسييلني أرسنال بوردو

نرشح لكم

أخر الأخبار

بن ناصر: جاهز بنسبة 200% لمغامرتي الجديدة مع ميلان 13 دقيقة | أوروبا
صدق أو لا تصدق.. فريق بريستول يبلغ منافسيه لن يُخرج الكرة من الملعب إذا سقط لاعب 47 دقيقة | أوروبا
لاعب ليفربول: كل مبارياتنا ستكون صعبة لأن الجميع يرغب في هزيمة بطل أوروبا ساعة | أوروبا
تقرير: قائد أرسنال ينتقل إلى الدوري الفرنسي ساعة | أوروبا
فاينالدوم يرى على منتقدي قلة إنفاق ليفربول: لنرى في نهاية الموسم ساعة | أوروبا
برباتوف: بوجبا ولينجارد لا يزالا طفلين.. يتأثران بوسائل التواصل الاجتماعي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ

قد ينال إعجابك