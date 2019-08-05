طارق يحيى: إمام عاشور إضافة قوية لـ الزمالك

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 22:09

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الزمالك

يرى طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك أن التعاقد مع إمام عاشور مهاجم غزل المحلة سيضيف قوة كبيرة لهجوم الفريق الأبيض.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن الزمالك التعاقد مع إمام عاشور قادما من غزل المحلة، بعدما ظهر بمستوى طيب الموسم الماضي الذي قضاه معارا مع حرس الحدود.

وقال طارق يحيى في تصريحات للمركز الإعلامي في نادي الزمالك: "إمام عاشور صفقة ممتازة وإضافة قوية لخط الهجوم".

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وأضاف "إمام لاعب موهوب ويتمتع بإمكانيات فنية عالية بالإضافة إلى صغر سنه وكل هذا يجعله إضافة قوية لمركزه".

وأكمل "عاشور ظهر بشكل جيد في المران الأول له مع الزمالك وتفاعل مع زملائه سريعا".

وأتم تصريحاته "أتمنى له التوفيق وأثق في قدراته الفنية التي ستفيد الفريق".

من جانبه قرر طارق يحيى خوض مباراة ودية في تمام الثامنة من مساء غدا الثلاثاء ضد فريق الشركة المتحدة للإسكان.

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