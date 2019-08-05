تركي آل الشيخ: ألميريا لم يتفاوض مع أي لاعب في الدوري المصري.. ولا يخطط لذلك

نفى تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني دخول ناديه الإسباني في أي مفاوضات مع أي لاعب من الدوري المصري.

ألميريا أعلن بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي بيع النادي لـ تركي آل الشيخ. (طالع التفاصيل)

ومع وصول تركي آل الشيخ لـ ألميريا وتعيينه للبرتغالي بيدرو إيمانويل مديرا فنيا للفريق، ارتبط اسم أكثر من لاعب في مصر بالانتقال إلى الفريق، وهو ما نفاه مالك النادي تماما.

وكتب تركي آل الشيخ: "لم يتفاوض ألميريا مع أي لاعب في الدوري المصري".

وأضاف عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك) "لا يوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي".

وواصل "لا أعرف كيف تخرج تلك الشائعات. من يمتلك أي عروض رسمية ليُخرجها للإعلام".

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسبانية واحتل الموسم الماضي المركز العاشر.

وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم وكان أفضل ظهوره لهم في موسم 2007-08 باحتلال المركز الثامن بأول ظهور له وسط كبار الليجا.

وسيتولي محمد العاصي منصب المدير العام للنادي الإسباني بعدما سبق له العمل رفقة آل الشيخ في بيراميدز.

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