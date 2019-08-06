رئيس المحور يتحدث عن فسخ التعاقد مع (الزمالك اليوم) ومبادرة صلح بين الخطيب ورئيس الزمالك

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 00:41

كتب : FilGoal

الزمالك اليوم - المحور

تحدث حسن راتب رئيس قناة المحور التليفزيونية عن إرساله بالفعل لخطاب لرئيس نادي الزمالك بخصوص فسخ التعاقد مع برنامج (الزمالك اليوم).

وقال حسن راتب: "التعاقد بين المحور ونادي الزمالك كان له مدة محددة وشروط أيضا".

وأضاف في تصريحاته مع قناة المحور "برنامج الزمالك اليوم يعد برنامجا عظيما ورائعا ولكنه سبب لي الكثير من المشاكل ويدور حول الكثير من جدل".

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وواصل "لا أُحب أن يكون لي أي عداء مع أي شخص. أُحب كل البشر ولا أحب الإساءة لأي شخص عبر قناتي".

وتابع "البرنامج تم إيقافه أكثر من مرة وغُرمت بسببه لأول مرة منذ تواجدي في المهنة منذ 20 عاما. لا أحب المشاكل".

وأشار "أرسلت بالفعل الخطاب لرئيس الزمالك وبعدها مباشرة دعوته لتناول العشاء".

واستمر ضاحكا "ولكنه تركني انتظره كثيرا ولم يأت في النهاية".

وأطلق رئيس المحور ما أسماه بـ" مبادرة صلح" بين رئيس مجلس إدارة الزمالك ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

حسن راتب أكمل حديثه قائلا: "أتمنى أن تنال المبادرة رد فعل إيجابي لدى الجميع. أتبنى تلك المبادرة وأُحضر مفاجأة لـ الخطيب ورئيس الزمالك".

واستكمل "بيتي مفتوح لاستقبال رئيس الزمالك ورئيس الأهلي في مبادرة لم الشمل ورفع شأن الرياضة في مصر. واثق تماما من تلبيه الثنائي للمبادرة ووثق من انتهاء كل الأزمات".

وحرص رئيس قناة المحور على "اعتذر لكل شخص تسببت قناة المحور في أي شعور سلبي له أو تجريحه. أتحمل بكل تأكيد جزء من المسؤولية وأشعر بحزن شديد عند سماع أي إساءة لـ رئيس الأهلي أو أي إساءة لـ رئيس الزمالك أو لأي شخص".

وأتم "أُحب التسامح وأدعو لمبادرة صلح وتسامح من أجل الرياضة المصرية".

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