خاص أسامة نبيه يعلن لـ في الجول قيادته لنادي مصر.. ومحمد صبري يعاونه

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 21:52

كتب : أحمد شاكر

أسامة نبيه - الكوكب السعودي

أعلن أسامة نبيه نجم مصر والزمالك السابق تعاقده مع نادي اف سي مصر ليكون المدرب الجديد للفريق الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز.

وقال نبيه (44 عاما) لـFilGoal.com:"تعاقدت لمدة موسم مع نادي مصر".

وبسؤاله عن معاونيه في الجهاز الفني كشف نبيه "معي محمد صبري وأحمد عبد المقصود ووليد إبراهيم".

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وأتم نبيه "نتمنى خوض موسم طيب وتقديم كرة قدم جيدة".

ويستعد نادي مصر لأول مشاركة في تاريخه بالدوري المصري الممتاز.

وينتظر نادي مصر قرعة البطولة للتعرف على منافسه في الجولة الأولى التي تنطلق في 19 سبتمبر.

وعمل نبيه مساعدا لجورفان فييرا في الجهاز الفني للزمالك في 2013 وكان في الجهاز الفني لمنتخب مصر من 2013 إلى 2018 ، عمل مساعدا لهيكتور كوبر الذي قاد الفراعنة إلى كأس العالم الأخيرة.

ودرب نبيه، المهاجم المتوج مع مصر بكأس إفريقيا 1998، فريق الكوكب السعودي في الموسم الماضي.

وتوج نبيه بتسعة ألقاب مع الزمالك منها 2 في الدوري ولقب في دوري أبطال إفريقيا.

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