خاص في الجول يكشف موعد إعلان التشكيل النهائي للجنة إدارة اتحاد الكرة

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 23:57

كتب : عاطف شادي

اتحاد الكرة

اقترب الإعلان الرسمي عن التشكيل النهائي للجنة إدارة اتحاد الكرة، حسبما علم FilGoal.com

20 أغسطس 2019 هو موعد الإعلان النهائي عن أسماء لجنة إدارة اتحاد الكرة، حسبما علم FilGoal.com.

صباح يوم الاثنين وصلت لجنة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة وعقدت عدة اجتماعات هامة، قبل الإعلان الرسمي عن لجنة إدارة اتحاد الكرة.

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في البداية، قامت اللجنة بزيارة مشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر لمتابعة آخر تطورات عمليات تطوير المشروع والذي يتطور بدعم من الاتحاد الدولي.

بعدها انتقلت اللجنة لعقد أكثر من اجتماع مع كل الأسماء التي تم ترشيحها من قبل اتحاد الكرة المصري، بهدف التواجد في لجنة إدارة الاتحاد حتى موعد الانتخابات.

وشهدت الاجتماعات حديث اللجنة بشكل فردي مع كل شخص مُرشح من اتحاد الكرة للعمل في اللجنة، من أجل تقييمه وتحديد إمكانيه تواجده في اللجنة من عدمها، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن تتواجد اللجنة في مقر اتحاد الكرة يوم الثلاثاء لمتابعة بعض الأمور الإدارية في الاتحاد.

بعدها تسافر البعثة خارج مصر على أن تعود مجددا في الفترة ما بين 16 – 18 أغسطس، قبل أن تُعلن بشكل رسمي التشكيل النهائي الخاص باللجنة يوم 20 أغسطس.

لجنة من المنتظر أن تُدير اتحاد الكرة لمدة عام كامل وبعدها يتم إجراء انتخابات بشكل طبيعي، وفقا لما علمه FilGoal.com.

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