حوار بعيد عن الكرة - معلول: أحب "العكاوي" المصرية.. وفقدت زوجتي في القاهرة بسبب الجماهير

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 21:26

كتب : FilGoal

هدف علي معلول لـ الأهلي أمام الزمالك

نجم الأهلي الأول في الموسم الماضي وأهم لاعبي الفريق الأحمر والذي ساهم بشكل كبير في التتويج بلقب الدوري المصري.. بالتأكيد هو علي معلول.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

النجم التونسي الذي قدم مستوى مميز مع الأهلي في الجبهة اليسرى خلال الموسم المنقضي أجرى حوارا مع موقع النادي الرسمي ليُعرف الجماهير الحمراء أكثر عليه.

بعيدا عن كرة القدم كانت الأسئلة وأيضا إجابات النجم التونسي.

أخبار متعلقة

أرقام في الجول – معلول ضد الزمالك.. محاولة واحدة تكفي معلول: التسجيل ضد الزمالك مهم..هدفي هدية لجمهور الأهلي بطل الدوري والقمة.. الأهلي يفوز على الزمالك بلدغة معلول علي معلول: أي لاعب يتمنى إنهاء مسيرته في الأهلي.. وساسي أضاف الكثير للزمالك

ويستعرض معكم FilGoal.com حوار علي معلول مع موقع الأهلي الرسمي والذي كان بأكمله بعيدا عن كرة القدم.

ما هي الرياضة المفضلة لك بعد كرة القدم؟

- الكرة الطائرة.

ما هي أكثر أكلة مصرية تحبها؟

- العكاوي.

ما هو المكان الذي تفضل السفر إليه دائما؟

- مدينة صفاقس مسقط رأسي في تونس لأقابل عائلتي وأصدقائي لأقضي معهم عطلتي.

ما هي أكثر صفة سيئة في شخصيتك؟

- العصبية.

ما هي أفضل مباراة لك مع الأهلي؟

- الكثير من المباريات ولكن في الآونة الأخيرة مباراتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري المصري.

أول مرتب حصل عليه علي معلول؟

- كان يبلغ 330 دينار تونسي

ما هي أهم بطولة شاركتك بها؟

- بالتأكيد كأس العالم لكني لم أقدم المستوى الذي يليق بمنتخب تونس وباسمي.

ما هو فيلم الكارتون المفضل بالنسبة لك؟

tom and jerry

من هو أفضل ممثل كوميدي تحبه؟

إسماعيل ياسين، خاصة سلسلة أفلام إسماعيل ياسين في الطيران والبحرية والبوليس الحربي.

ماذا تفضل الصيف أم الشتاء؟

الصيف.

احكي لنا موقف غريب حدث لك في مصر؟

- عندما أتيت للنادي الأهلي خرجت رفقة زوجتي إلى أحد المولات الشهيرة في القاهرة وشاهدني أحد الأطفال وظل يصرخ علي معلول وفجأة وجدت الكثير من الجماهير تلتف حولي لتلتقط معي الصور وحينها لم أجد زوجتي وظللت أبحث عنها حتى وجدتها.

اقرأ أيضا

عاشور يشارك في مران الزمالك

حمودي يغادر مران الأهلي مصابا

رئيس المصري يرد على "تدريب إيهاب جلال للمصري"

مدرب فيلا يكشف كيف ضم تريزيجيه

الأهلي يطرح تذاكر مباراة اطلع برة للبيع

توماس دول: زيدان تحدث معي بشأن تدريب الزمالك

الأهلي علي معلول الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

دي بروين: رودري إضافة مثالية لـ مانشستر سيتي ساعة | أوروبا
رئيس المحور يتحدث عن فسخ التعاقد مع (الزمالك اليوم) ومبادرة صلح بين الخطيب ورئيس الزمالك ساعة | الدوري المصري
فان دايك عن كسر ماجواير لرقمه القياسي: ليس سهلا مواجهة الضغط.. ولكن ساعة | أوروبا
في الجول يكشف موعد إعلان التشكيل النهائي للجنة إدارة اتحاد الكرة 2 ساعة | مصر
رسميا - سيبقى في لندن.. كريستال بلاس يضم جاري كاهيل 3 ساعة | أوروبا
بالفيديو - حارس ليفربول السابق يعقد مهمة فريقه النصر في دوري أبطال آسيا 4 ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ

قد ينال إعجابك