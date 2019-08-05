حوار بعيد عن الكرة - معلول: أحب "العكاوي" المصرية.. وفقدت زوجتي في القاهرة بسبب الجماهير

نجم الأهلي الأول في الموسم الماضي وأهم لاعبي الفريق الأحمر والذي ساهم بشكل كبير في التتويج بلقب الدوري المصري.. بالتأكيد هو علي معلول.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

النجم التونسي الذي قدم مستوى مميز مع الأهلي في الجبهة اليسرى خلال الموسم المنقضي أجرى حوارا مع موقع النادي الرسمي ليُعرف الجماهير الحمراء أكثر عليه.

بعيدا عن كرة القدم كانت الأسئلة وأيضا إجابات النجم التونسي.

ويستعرض معكم FilGoal.com حوار علي معلول مع موقع الأهلي الرسمي والذي كان بأكمله بعيدا عن كرة القدم.

ما هي الرياضة المفضلة لك بعد كرة القدم؟

- الكرة الطائرة.

ما هي أكثر أكلة مصرية تحبها؟

- العكاوي.

ما هو المكان الذي تفضل السفر إليه دائما؟

- مدينة صفاقس مسقط رأسي في تونس لأقابل عائلتي وأصدقائي لأقضي معهم عطلتي.

ما هي أكثر صفة سيئة في شخصيتك؟

- العصبية.

ما هي أفضل مباراة لك مع الأهلي؟

- الكثير من المباريات ولكن في الآونة الأخيرة مباراتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري المصري.

أول مرتب حصل عليه علي معلول؟

- كان يبلغ 330 دينار تونسي

ما هي أهم بطولة شاركتك بها؟

- بالتأكيد كأس العالم لكني لم أقدم المستوى الذي يليق بمنتخب تونس وباسمي.

ما هو فيلم الكارتون المفضل بالنسبة لك؟

tom and jerry

من هو أفضل ممثل كوميدي تحبه؟

إسماعيل ياسين، خاصة سلسلة أفلام إسماعيل ياسين في الطيران والبحرية والبوليس الحربي.

ماذا تفضل الصيف أم الشتاء؟

الصيف.

احكي لنا موقف غريب حدث لك في مصر؟

- عندما أتيت للنادي الأهلي خرجت رفقة زوجتي إلى أحد المولات الشهيرة في القاهرة وشاهدني أحد الأطفال وظل يصرخ علي معلول وفجأة وجدت الكثير من الجماهير تلتف حولي لتلتقط معي الصور وحينها لم أجد زوجتي وظللت أبحث عنها حتى وجدتها.

علي معلول علي كرسي الإعتراف: المهنة التي كانت محل إهتمامي قبل إحتراف الكرة 😮 مدرس ألعاب 😂 بحب إسماعيل يس 😋و أكلتي المفضلة العكاوي#أوفـ_تتش#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/AXspDPXJuL — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) August 5, 2019

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