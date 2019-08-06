برباتوف: بوجبا ولينجارد لا يزالا طفلين.. يتأثران بوسائل التواصل الاجتماعي

يرى ديميتار برباتوف لاعب مانشستر يونايتد السابق أن بول بوجبا وجيسي لينجارد لاعبي الفريق يحتاجان إلى نضج وحسن تعامل مع انتقادات الجمهور ليتحسن مردودهما في الملعب.

وقال البلغاري في حوار مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"بعض الجمهور يقول أشياء لأنه يريد ذلك ولديه الحرية ليقول أشياء سلبية لا يستحقها اللاعبون دائما. لو شعر اللاعبون الصغار بالسعادة سيترجمون ذلك في الميدان".

وواصل برباتوف "لاعبون مثل لينجارد وبوجبا يرون الأشياء بشكل مختلف عني وعنك. نظرتهما طفولية أكثر لأن سنهما صغيرة. إذا شعرا بالسعادة، سيضعان هذا الشعور في المباراة وسيعود عليهما بالنفع، وكذلك الفريق سيستفيد".

وأتم "ترى الكثير من السلبية في وسائل تواصل اجتماعي وكلنا بشر. يدور الأمر في رأسك وتبدأ في سؤال نفسك، ثم لا تلعب جيدا، ويخسر الفريق وهذا ليس في مصلحة الجميع".

ويحاول يونايتد جاهدا الإبقاء على بوجبا الذي يرغب في الرحيل عن الفريق لأنه لا يشعر براحة في ملعب أولد ترافورد قلعة النادي الإنجليزي العريق.

وتعرض بوجبا لانتقادات كثيرة في الموسم الماضي وينتظر الجمهور منه أداء أفضل نظرا لأنه أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وانتقل بوجبا إلى يونايتد في 2016 قادما من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو.

ويسعى ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 26 عاما لكن يونايتد يرفض التفريط في الفرنسي بسهولة.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد إنه "يثق في استمرار بوجبا مع الفريق". (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

رئيس المحور يتحدث عن برنامج الزمالك

تعرف على الموعد النهائي لتشكيل لجنة إدارة اتحاد الكرة

طارق يحيى: إمام عاشور إضافة كبيرة للزمالك

تركي آل الشيخ ينفي التفاوض مع لاعب من الدوري المصري

أسامة نبيه يقود اف سي مصر

حوار طريف.. علي معلول: أحب العكاوي