برباتوف: بوجبا ولينجارد لا يزالا طفلين.. يتأثران بوسائل التواصل الاجتماعي

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 10:51

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

يرى ديميتار برباتوف لاعب مانشستر يونايتد السابق أن بول بوجبا وجيسي لينجارد لاعبي الفريق يحتاجان إلى نضج وحسن تعامل مع انتقادات الجمهور ليتحسن مردودهما في الملعب.

جيسي لينجارد

النادي : مانشستر يونايتد

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال البلغاري في حوار مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"بعض الجمهور يقول أشياء لأنه يريد ذلك ولديه الحرية ليقول أشياء سلبية لا يستحقها اللاعبون دائما. لو شعر اللاعبون الصغار بالسعادة سيترجمون ذلك في الميدان".

وواصل برباتوف "لاعبون مثل لينجارد وبوجبا يرون الأشياء بشكل مختلف عني وعنك. نظرتهما طفولية أكثر لأن سنهما صغيرة. إذا شعرا بالسعادة، سيضعان هذا الشعور في المباراة وسيعود عليهما بالنفع، وكذلك الفريق سيستفيد".

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وأتم "ترى الكثير من السلبية في وسائل تواصل اجتماعي وكلنا بشر. يدور الأمر في رأسك وتبدأ في سؤال نفسك، ثم لا تلعب جيدا، ويخسر الفريق وهذا ليس في مصلحة الجميع".

ويحاول يونايتد جاهدا الإبقاء على بوجبا الذي يرغب في الرحيل عن الفريق لأنه لا يشعر براحة في ملعب أولد ترافورد قلعة النادي الإنجليزي العريق.

وتعرض بوجبا لانتقادات كثيرة في الموسم الماضي وينتظر الجمهور منه أداء أفضل نظرا لأنه أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وانتقل بوجبا إلى يونايتد في 2016 قادما من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو.

ويسعى ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 26 عاما لكن يونايتد يرفض التفريط في الفرنسي بسهولة.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد إنه "يثق في استمرار بوجبا مع الفريق". (طالع التفاصيل)

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