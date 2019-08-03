سولشاير: ليس لدي شك في استمرار بوجبا مع يونايتد.. وعلى وشك التعاقد مع ماجواير

السبت، 03 أغسطس 2019 - 22:08

كتب : FilGoal

بوجبا وسانشيز

شدد أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على استمرار لاعبه بول بوجبا في صفوف الفريق.

يونايتد هزم ميلان 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي ضمن الكأس الدولية للأبطال، مباراة غاب عنها بوجبا "للآلام في الظهر". (طالع التفاصيل)

وصرّح سولشاير في المؤتمر الصحفي بعد المواجهة: "ليس لدي شك في استمرار بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الصيف".

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كما أعلن سولشاير عن قُرب حسم التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي: "نأمل أن ننهي التفاصيل الصغيرة المتبقية وأن نعلن رسميا عن الصفقة في وقت قريب".

واعترف بأنه قد يشارك في افتتاح الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي بعد أيام لو تمت الصفقة:"دعونا ننتظر حسم التفاصيل المتبقية، ولكنه خاض عدة مباريات خلال الصيف، ولذا سنقيّمه في حينها".

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