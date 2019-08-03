سولشاير: ليس لدي شك في استمرار بوجبا مع يونايتد.. وعلى وشك التعاقد مع ماجواير

شدد أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على استمرار لاعبه بول بوجبا في صفوف الفريق.

يونايتد هزم ميلان 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي ضمن الكأس الدولية للأبطال، مباراة غاب عنها بوجبا "للآلام في الظهر". (طالع التفاصيل)

وصرّح سولشاير في المؤتمر الصحفي بعد المواجهة: "ليس لدي شك في استمرار بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الصيف".

كما أعلن سولشاير عن قُرب حسم التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي: "نأمل أن ننهي التفاصيل الصغيرة المتبقية وأن نعلن رسميا عن الصفقة في وقت قريب".

واعترف بأنه قد يشارك في افتتاح الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي بعد أيام لو تمت الصفقة:"دعونا ننتظر حسم التفاصيل المتبقية، ولكنه خاض عدة مباريات خلال الصيف، ولذا سنقيّمه في حينها".

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