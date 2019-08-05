الأهلي: مواجهة أطلع بره بحضور 10 آلاف مشجع

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 16:23

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي - الأهلي - هوريا

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن فريقه تلقى موافقة رسمية لحضور 10 آلاف مشجع لمواجهة القلعة الحمراء ضد أطلع بره بطل جنوب السودان في دوري الأبطال.

وصرح مرجان قائلا: "الأهلي تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة أطلع بره في ذهاب دوري الأبطال".

وأضاف "أوجه الشكر لوزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل تأمين الحضور الجماهيري والحفاظ على أمنهم".

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وواصل "لدي ثقة كبيرة في وعي الجماهير وتشجيعها لفريقها والتزامها بالتعليمات داخل وخارج الملعب".

ويواجه الأهلي نظيره أطلع بره على استاد برج العرب يوم الأحد ضمن ذهاب دور الـ64 من دوري الأبطال.

وكان الأهلي قد اتفق مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ64 داخل مصر.

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