كاف يحدد موعد النظر في قضية الوداد والترجي ويرسل خطابا للاتحاد التونسي

أرسلت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم ونادي الترجي بعد أن حدد يوم 7 أغسطس للنظر في قضية مواجهة الفريق التونسي مع نظيره الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال للعام الماضي.

وبدأ الكاف خطابيه بـ:"بالرجوع إلى القرار الجزئي الصادر عن المحكمة الرياضية بتاريخ 31 يوليو الماضي، بخصوص ملف النزاع بين الوداد والترجي، وجاء القرار بإلغاء قرار المكتب التنفيذي للكاف الصادر بتاريخ 5 يونيو 2019 مع إحالة الملف للجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي للنظر فيه".

وواصل "نعلمكم بأنه تم فتح ملف بموجب إمكانية عدم احترام مقتضيات الفصول 82 و83 و151 من القانون التأديبي".

وطلب الكاف من الاتحاد التونسي التالي :"تقديم كامل ما يدعم ويدافع عن الملف في موعد أقصاه 6 أغسطس، بجانب الموقف الكتابي".

وواصل "تدعو لجنة الانضباط رئيس الترجي وكافة الأطراف المتداخلة في هذا الملف لحضور اجتماع لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي والمقرر عقده يوم 7 أغسطس".

المحكمة الرياضية أعلنت في يوليو الماضي عن حكمها بإلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وأعادت "كاس" القرار النهائي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لإصداره بشأن مصير المباراة.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف قبل أن يسجل الوداد هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الهدف صحيح تماما.

وحين طلب لاعبو الوداد رجوع الحكم لمساعده الجالس أمام الفيديو فوجئوا أن التقنية لا تعمل في ملعب رادس بالعاصمة تونس.

وتوقفت المباراة وتدخل رئيس كاف وبعد مداولات رفض لاعبو الوداد استكمالها ليعلن كاف تتويج الترجي باللقب.

وبعد ذلك أعلن كاف أن المباراة ستعاد في ملعب خارج تونس وطلب من النادي التونسي إعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية التي حصل عليها.

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