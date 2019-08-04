100 هدف بالتمام والكمال بقميص ريال مدريد، 27 هدفا دوليا بقميص إسبانيا، وثنائية شهيرة مع راؤول جونزاليس.

إنه فيرناندو مورينتس، الذي حل ضيفا على FilGoal.com خلال فعالية لمؤسسة "لاليجا" في القاهرة.

أفضل لاعب إفريقي

المهاجم السابق لـ موناكو، وفالنسيا، ومرسيليا، وليفربول، وجد صعوبة في اختيار أفضل لاعب إفريقي واجهه أو لعب بجواره:

"لعبت إلى جوار العديد من اللاعبين الأفارقة الكبار، مثل ستيفان مبيا، إنه صديق شخصي لي. كما لعبت مع (مامادو) نيانج، ولعبت أمام صامويل إيتو الذي يعد أحد أفضل اللاعبين. من الصعب أن أختار لاعبا واحدا".

مواجهة الأهلي

في مثل هذا اليوم عام 2001، حقق الأهلي انتصارا تاريخيا على ريال مدريد في استاد القاهرة، ومورينتس كان فردا في الفريق الإسباني حينها.

ومورينتس استرجع أحداث هذه المباراة:

"حضرت إلى مصر رفقة ريال مدريد لمواجهة الأهلي، لم تكن أفضل مباراة لأننا كنا في فترة الإعداد".

" ولكنها كانت فرصة لاستكشاف المدينة والأهرامات وخوض تجربة مهمة".

وعند سؤاله عما إذا كانت زيارة الأهرامات قبل المباراة أرهقت اللاعبين، أجاب ضاحكا:

"زيارة مصر تعني ضرورة زيارة الأهرامات، وقد فعلنا ذلك قبل المباراة التي كانت بدورها إعدادا قويا".

قهر ريال مدريد

في موسم 2003\2004 خرج مورينتس معارا من ريال مدريد إلى موناكو، وسجل في شباكه بذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بل احتفل في مباراة الإياب.

مورينتس يبرر ذلك:

"سجلت هدفا في سانتياجو برنابيو ولم أحتفل احتراما للجماهير، وعندما سجلت في مباراة الإياب احتفلت لأن انتمائي كان لـ موناكو في تلك اللحظة".

رحيل غير اعتيادي

وكشف مورينتس عن جهل مدربه في ريال مدريد، كارلوس كيروش، بقرار رحيله عام 2003:

"المشكلة كانت أن (المدرب) كيروش لم يعرف بإتمام الصفقة وانتقالي إلى موناكو. في الواقع أراد استمراري بصفوف ريال مدريد، ولكن الأمر كان قد تم".

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