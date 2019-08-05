إمام عاشور: مثلي الأعلى محمد إبراهيم.. وكنت أتمنى اللعب جواره في الزمالك

لم يستطع إمام عاشور المنضم حديثا لصفوف الزمالك إخفاء حبه للنادي الأبيض منذ صغره مؤكدا أنه كان يحرص دائما على تشجيع الفريق من المدرجات.

إمام عاشور النادي : حرس الحدود الزمالك

وأعلن الزمالك قبل قليل التعاقد مع إمام عاشور مهاجم غزل المحلة الذي قضى الموسم الماضي معارا لصفوف حرس الحدود.

وقال عاشور عبر قناة المحور: "أنا من عائلة بالكامل تشجع الزمالك وكنت أذهب لتشجيع الفريق الأبيض في المدرجات خلال جميع المباريات".

المهاجم الشاب أضاف "في الماضي كنت أشاهد شيكابالا في الملعب وأشجعه والآن سوف ألعب بجواره".

وأكمل "كنت أيضا أتمنى مزاملة محمد إبراهيم قبل رحيله عن الزمالك واللعب بجواره".

محمد إبراهيم رحل عن صفوف الزمالك قبل أيام وانضم لصفوف مصر للمقاصة.

وبسؤاله عن اللاعب الذي يحب طريقته في الملعب ومثله الأعلى رد قائلا "بالتأكيد هو محمد إبراهيم".

وعن مفاوضات الأهلي قال: "الأهلي دخل في مفاوضات معي منذ فترة ولكن توقفت ولا أعرف السبب".

وتابع "شعرت بالحزن عندما قدم الزمالك صفقاته الصيفية جميعا معا ولم أكن من ضمنهم، ولكني الآن لاعبا في الفريق الأبيض".

وأتم تصريحاته "أعد الجماهير أن نقاتل من أجل إسعادهم في الموسم الماضي".

صفقة إمام عاشور هي الصفقة الـ 11 لـ الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. (تعرف على كل صفقات الدوري)

إمام عاشور صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وانضم إمام عاشور إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من عزل المحلة.

وشارك إمام عاشور في 32 مباراة مع الحدود الموسم الماضي في الدوري المصري ونجح في تسجيل 4 أهداف والصناعة مرة.

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