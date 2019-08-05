ما جديد مفاوضات الزمالك مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز؟ ما موقف المدرب من التواجد في القلعة البيضاء، وإلى أين وصلت الأمور حتى الآن؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها FilGoal.com.

FilGoal.com كشف في سابق وجود اسم دياز ضمن المرشحين لتدريب الزمالك، بل وبدأت المفاوضات بالفعل بين الطرفين. (طالع التفاصيل)

عقبتان حتى الآن في مفاوضات الزمالك مع رامون دياز. العقبة الأولى هي المقابل المادي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك عرض على رامون دياز الحصول على مليون ونصف المليون دولار في الموسم، وهو الرقم الذي يرفضه المدرب حتى الآن.

رفض دياز يأتي بسبب قلة المبلغ كثيرا مقارنة بما كان يحصل عليه المدرب في تجربته الأخيرة مع بيراميدز.

ماذا عن العقبة الثانية؟ هنا نتحدث عن الـ 7 مساعدين.

رامون دياز يتمسك حتى الآن بتواجد 7 مساعدين في الجهاز الفني الخاص به، وهو ما يحاول الزمالك تقليله وفقا لما علمه FilGoal.com.

مسؤولو الزمالك يحاولون إقناع دياز في الوقت الحالي بانتداب 4 مساعدين بدلا من 7 على أن يستمر أنطونيو كمدرب أحمال في الجهاز.

الزمالك يرغب في قدوم رامون دياز رفقة مساعده ونجله إيميليانو دياز إلى جانب مدرب مساعد ومدرب حراس مرمى، دون تواجد ثنائي مخطط الأحمال ومُحلل الأداء، وهو ما عكس رغبة دياز حتى الآن، وفقا لما علمه FilGoal.com.

FilGoal.com تحدث مع مصدر مقرب من دياز فضل عدم ذكر اسمه في الوقت الحالي ليكشف تحمس دياز لفكرة تدريب الزمالك.

وقال المصدر: "رامون دياز متحمس بشكل شخصي لفكرة تدريب الزمالك".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "تحمسه يأتي بسبب معرفته بالدوري المصري إلى جانب قيمة نادي الزمالك الكبيرة".

وأتم "المفاوضات حتى الآن مستمرة بين الطرفين في المحاولة للوصول لاتفاق نهائي".

ورحل المدرب الأرجنتيني صاحب الـ59 عاما عن قيادة بيراميدز في مايو الماضي، بعدما تولى قيادة الفريق خلفا لحسام حسن.

ولعب بيراميدز تحت قيادته 12 مباراة فاز في 8 وتعادل 3 وخسر واحدة مسجلا 21 هدفا ومستقبلا 8 أهداف، وأنهى الدوري في المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية.

وخلال مسيرته التدريبية، فاز رامون دياز بالدوري الأرجنتيني 6 مرات مع ريفر بليت وكأس ليبرتادوريس، وتوج بالدوري الأرجنتيني مرة مع سان لورنزو.

كما قاد المدرب الأرجنتين الهلال السعودي للتتويج بالدوري موسم 2016-2017، ولكن تجربته الثانية في السعودية مع اتحاد جدة انتهت سريعا دون نجاح.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي جديد لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل خالد جلال وتعيين طارق يحيى بشكل مؤقت.

وفجر الصربي ميلوتين سريديويتفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مفاجأة عندما صرح لـFilGoal.com أنه ناديه الجنوب إفريقي رفض السماح له بالرحيل وتدريب الزمالك. ( اقرأ تصريحاته )

كما كشف وحيد خليلوزيتش مدرب نانت الفرنسي السابق والذي ارتبط اسمه بالزمالك لـFilGoal.com عن أن فكرة القدوم لمصر غير ممكنة الآن. ( اقرأ تصريحاته )

ونفى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي وجود أي مفاوضات مع الزمالك حتى اللحظة. (طالع التفاصيل)

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