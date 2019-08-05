برنامج تاهيلي لناصر ماهر بسبب الإصابة.. وآخر خاص للثلاثي الدولي

غاب ناصر ماهر عن التدريبات الجماعية للأهلي بسبب إصابة في الحوض، ما جعل اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته.

ناصر ماهر النادي : الأهلي الأهلي

واشتكى ناصر من آلام في الحوض وخضع لفحوصات طبية للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها، في حين أن الجهاز الطبي للقلعة الحمراء أكد على أن حالته مطمئنة وأنه سيعود إلى التدريبات خلال 72 ساعة بعد تنفيذه لبرنامج تأهيلي مصغر.

ويجهز أليخاندرو مخطط أحمال الأهلي برنامجا بدنيا خاصا للثلاثي الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، والمقرر انتظامهم في مران الفريق يوم الإثنين في تمام السادسة مساء على ملعب التتش في الجزيرة استعدادا لمواجهة أطلع بره بطل جنوب السودان في دوري الأبطال.

وحصل ثلاثي الأهلي على راحة إضافية بقرار من الجهاز الفني عقب نهاية الدوري بسبب انشغالهم بالمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم ثم معسكر إسبانيا ومباراتي المقاولون العرب والزمالك، وعدم حصولهم على راحة كافية أسوة بزملائهم.

ويواصل الجهاز الفني للأهلي مشاهدة ملخص مباريات فريق أطلع بره بطل السودان قبل مواجهته يوم الأحد المقبل في ذهاب مباريات دور الـ64 من بطولة دوري الأبطال.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية في تمام السادسة مساء، ومن المقرر أن يعقد مارتن لاسارتي محاضرة قبل المران لتجديد دوافع اللاعبين والتشديد على أهمية المباراة.

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