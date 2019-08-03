لايزال سعي الزمالك للتعاقد مع مدرب أجنبي مستمرا، ويبدو أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز من المرشحين لقيادة الفريق الأبيض بحسب ما كشف عنه نجله ومساعده إيميليانو.

وقال إيميليانو دياز لـFilGoal.com: "سيكون من الرائع العودة للعمل في مصر، ولكن رامون هو من سيقرر في النهاية".

واستدرك "لكن بالتأكيد لو وفر له الزمالك الظروف التي يحتاجها للعمل والنجاح، لن يكون لديه مانع في القدوم".

ثم أضاف "الآن نحن في الأرجنتين من أجل قضاء إجازة الصيف، ووكيل رامون دياز هو من يتولى المفاوضات مع الزمالك والأندية الأخرى التي تتحدث بشأنه".

واتجه FilGoal.com لسؤال سيرجيو مينجوال وكيل رامون دياز عن سير المفاوضات مع الزمالك.

وقال وكيل المدرب الأرجنتيني: "الزمالك استطلع رأي رامون، ولكن لم يقدم لي عرضا رسميا حتى الآن".

وواصل "الزمالك سأل عن الراتب الذي يريده رامون وعدد المساعدين في الجهاز".

وأتم "يريد مسؤولو الزمالك قدوم رامون بـ3 مساعدين فقط كحد أقصى، وهذه هي المشكلة لأن من الصعب إقناع رامون بهذا الأمر".

ورحل المدرب الأرجنتيني صاحب الـ59 عاما عن قيادة بيراميدز في مايو الماضي، بعدما تولى قيادة الفريق خلفا لحسام حسن.

ولعب بيراميدز تحت قيادته 12 مباراة فاز في 8 وتعادل 3 وخسر واحدة مسجلا 21 هدفا ومستقبلا 8 أهداف، وأنهى الدوري في المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية.

وخلال مسيرته التدريبية، فاز رامون دياز بالدوري الأرجنتيني 6 مرات مع ريفر بليت وكأس ليبرتادوريس، وتوج بالدوري الأرجنتيني مرة مع سان لورنزو.

كما قاد المدرب الأرجنتين الهلال السعودي للتتويج بالدوري موسم 2016-2017، ولكن تجربته الثانية في السعودية مع اتحاد جدة انتهت سريعا دون نجاح.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي جديد لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل خالد جلال وتعيين طارق يحيى بشكل مؤقت.

وفجر الصربي ميلوتين سريديويتفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مفاجأة عندما صرح لـFilGoal.com أنه ناديه الجنوب إفريقي رفض السماح له بالرحيل وتدريب الزمالك. ( اقرأ تصريحاته )

كما كشف وحيد خليلوزيتش مدرب نانت الفرنسي السابق والذي ارتبط اسمه بالزمالك لـFilGoal.com عن أن فكرة القدوم لمصر غير ممكنة الآن. ( اقرأ تصريحاته )

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