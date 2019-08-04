مران الأهلي - الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ وإكرامي ومؤمن زكريا

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 20:26

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - الأهلي

اجتمع محمود الخطيب رئيس الأهلي منفردا بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق يوم الأحد، واجتمع كذلك بشريف إكرامي ومؤمن زكريا لاعبي النادي، كل على حدة، وذلك على هامش مران التدريب.

وحرص "بيبو" أيضا على التحدث مع طبيب الفريق.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية إضافية خلال مران الفريق الذي يستعد به لمواجهة الذهاب في دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا أمام اطلع برة في 11 أغسطس.

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وقام سعد سمير ومحمد محمود وناصر ماهر بتدريبات تأهيلية بينما أدى شريف إكرامي جلسة في الجيم.

ويتجه الأهلي بعد أيام إلى الإسكندرية حيث ملعب برج العرب مسرح مواجهتيه أمام اطلع برة في دوري الأبطال.

ويلعب الأهلي أيضا في 17 أغسطس في برج العرب أمام بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر 2018-2019.

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