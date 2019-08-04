بالفيديو - التكنولوجيا تواصل رفض ليفربول وصلاح .. سيتي بطلا للدرع الخيرية

توج مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية 2019، بعد انتصاره على منافسه ليفربول 5-4 في ركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

رحيم سترلينج تقدم مبكرا لـ سيتي في الشوط الأول، قبل أن يعادل جويل ماتيب النتيجة لـ ليفربول في وقت متأخر من اللقاء.

ليُكمل سيتي رباعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

وشهدت الدقائق الأولى تهديد خطير من سيتي حين خطف رحيم سترلينج الكرة من جو جوميز ومررها إلى ليروي ساني الذي سددها في الشباك الخارجية.

واختبر روبرتو فيرمينو الحارس كلاوديو برافو بتسديدة قوية لكن الأخير أمسك بالكرة.

بعدها أرسل تمريرة سحرية لمحمد صلاح، الذي سددها بجانب القائم الأيسر لبرافو.

لم يصبر سيتي كثيرا حتى سجل الهدف الأول عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 12 بعدما استقبل عرضية في منطقة الجزاء.

ومنع القائم صلاح من تسجيل هدف التعادل حين مر ببراعة من أولكسندر زيتشينكو وسدد في المرمى من زاوية ضيقة لكن الكرة اصطدمت بالقائم وخرجت.

هدأت المباراة حتى حاول الدولي المصري مرة أخرى على مرمى سيتي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء علت العارضة في الدقيقة 28.

لم ينجح ليفربول في إدراك التعادل في الوقت المتبقي من الشوط الأول، وفشل سيتي في مضاعفة النتيجة.

سيتي دخل الشوط الثاني بقوة وحاول مضاعفة النتيجة، عندما أرسل سترلينج عرضية إلى القائد دافيد سيلفا الذي سدد بدوره أعلى عارضة ليفربول بقليل في الدقيقة 47.

المباراة تحوّلت في الدقيقة 57، عندما عاد الزمن إلى 3 يناير 2019.. خط المرمى يمنع ليفربول من هز شباك مانشستر سيتي مجددا؟

ركلة ركنية نفذها ترينت أليكساندر أرنولد، لكن من الجهة اليسرى وليس اليمنى كما حدث في هدف ديفوك أوريجي الشهير أمام برشلونة، والذي قابلها هذه المرة كان فيرجيل فان دايك بيسارية قوية ارتدت من العارضة، وهبطت على خط المرمى، دون أن تتجاوزه بكامل محيطها.

ليكون تكرارا لسيناريو مباراة إياب الدوري في الموسم الماضي، وليفربول المتضرر مجددا.

ماذا تريد التكنولوجيا من ليفربول 🔴📺 بالأمس تقنية خط المرمى تحرم ليفربول من الدوري بعد أن تعدت الكرة الخط 💥 واليوم كرة فان دايك تثير الشكوك أيضا والتقنية لا تحتسب الهدف مجددا 🤷‍♂⚽ pic.twitter.com/5WZBKIrCDR — FilGoal (@FilGoal) August 4, 2019

طوفان ليفربول تواصل، والدور هذه المرة كان على صلاح الذي سدد كرة أرضية ماكرة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى برافو في الدقيقة 58.

وفي غفلة من دفاعات الريدز، شن كايل ووكر هجمة عنترية وأعطى تمريرة بينية لـ سترلينج الذي انفرد تماما بمرمى أليسون مع كثير من خيارات التسديد والتمرير، لكنه تجمّد دون فعل وترك الكرة تصل في سلام إلى الحارس البرازيلي بالدقيقة 61.

صلاح عاد لتدريبات ليفربول قبل 6 أيام فقط، لكنه كان مصدر خطورة متواصل على مرمى برافو، وسدد كرة أرضية جديدة مخادعة في نفس الزاوية، وجدت حضورا ماهرا من قائد منتخب تشيلي السابق.

الضغط يولّد الانفجار، والتعادل سُجل أخيرا في الدقيقة 77 عن برأسية البديل الكاميروني جويل ماتيب بعد 10 دقائق من دخوله، إثر عرضية من رفيقه فان دايك.

بديل إفريقي آخر كاد أن يصنع الفارق لـ ليفربول، هو الغيني نابي كيتا الذي سدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء، لكن برافو واصل إبعاد كرات الريدز عن مرمى سيتي.

صلاح من جانبه تحصل على فرص لحسم اللقاء، فاخترق من الجهة اليمنى بالدقيقة 86 وسدد كرة قوية اصطدمت بـ زينتشنكو وخرجت إلى ركلة ركنية.

الفرعون المصري تلقى هدية بعد خطأ قاتل من رودري هيرنانديز، لتصله الكرة في مواجهة مرمى سيتي بالدقيقة 87، لكنه لم ينه الهجمة بدقة وسمح لـ برافو المتألق بالتصدي من جديد.

الفرص الغريبة لم تتوقف، وصلاح عجز عن خطف الانتصار مجددا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، انفرد بالمرمى وسدد ليظهر جون ستونز من العدم ويبعدها، قبل أن يحاول صلاح إيداعها الشباك بالرأس، لكن ووكر قام بإنقاذ الموسم وأبعد الكرة بشكل خارق من على خط المرمى.

في الدقيقة التالية، أهدى صلاح كرة الانتصار للبديل جيردان شاكيري الذي سدد في الزاوية الضيقة بقوة، لكن برافو نجم المباراة أبعدها إلى ركنية.

إلى ركلات الجزاء الترجيحية

10 ركلات لُعبَت وكانت كافية لحسم المواجهة، مع نجاح 9 مسددين في التسجيل، وإهدار جورجينو فينالدوم لركلة ليفربول الثانية.

جيردان شاكيري، وآدم لالانا، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، ومحمد صلاح سجلوا بنجاح لـ ليفربول.

فيما سجّل إلكاي جوندوجان، وبرناردو سيلفا، وفيل فودين، وأوليكساندر زينتشنكو، وجابرييل جيسوس لـ سيتي.

برافو كان بطلا للمباراة بتصديه لركلة فينالدوم، فيما كان أليسون على وشك إبعاد ركلة زينتشنكو دون أن ينجح، وحصل جيسوس بطل كوبا أمريكا على المجد بتنفيذه ركلة الانتصار الأخيرة.









































































































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