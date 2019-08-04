خاص الصفقة الـ 11 لـ الزمالك.. عاشور زملكاوي 5 سنوات

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 22:04

كتب : حامد وجدي

إمام عاشور - الزمالك

نجح نادي الزمالك في التعاقد بشكل رسمي مع الجناح إمام عاشور قادما من غزل المحلة لمدة 5 سنوات.

FilGoal.com كشف في وقت سابق إتمام كل شيء بين الزمالك والمحلة بخصوص ضم إمام عاشور. (طالع التفاصيل)

وبالفعل كل شيء تم ووقع اللاعب على عقود انضمامه لـ الزمالك بشكل رسمي لمدة 5 سنوات.

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وكشف مصدر مسؤول داخل نادي غزل المحلة لـFilGoal.com حصول النادي على 12 مليون جنيه، إلى جانب حصول حرس الحدود على 6 ملايين جنيه، في صفقة انتقال إمام عاشور لـ الزمالك.

صفقة إمام عاشور هي الصفقة الـ 11 لـ الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. (تعرف على كل صفقات الدوري)

إمام عاشور صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وانضم إمام عاشور إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من عزل المحلة.

وشارك إمام عاشور في 32 مباراة مع الحدود الموسم الماضي في الدوري المصري ونجح في تسجيل 4 أهداف والصناعة مرة.

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في الدوري حرس الحدود غزل المحلة إمام عاشور الزمالك

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