بالفيديو - ووكر الخارق والقائم يبرزان في ملخص لمسات صلاح أمام سيتي في الدرع الخيرية

رغم انضمامه لتدريبات ليفربول قبل 6 أيام فقط، إلا أن محمد صلاح كان قادرا على لعب مباراة كأس الدرع الخيرية كاملة، وتشكيل الخطورة الأكبر على مرمى المنافس.

ليفربول سقط في السوبر أمام مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية 4-5، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، مواجهة شهدت ظهور صلاح وتنفيذه لركلة جزاء بنجاح.

الفرعون المصري سدد كرتين على القائم خلال اللقاء، واحدة في الشوط الأول والأخرى في الشوط الثاني.

كما حُرِم من هدف الانتصار في الدقيقة الثالثة للوقت المحتسب بدل الضائع عندما قام كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي بإنقاذ بطولي من الثانية الأخيرة من على خط المرمى.

إجمالا لمس صلاح الكرة 59 مرة، وسدد 10 مرات، وخلف فرصة واحدة لزملائه كانت في الثانية الأخيرة لـ جيردان شاكيري الذي أهدرها بدوره.

وتولى صلاح تنفيذ ركلة ليفربول الخامسة، لكنه لم يتمكن من تعويض إهدار جورجينو فينالدوم، ليخسر ليفربول المباراة.

شاهد ملخص لمسات صلاح الثري في المباراة

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