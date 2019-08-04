بالفيديو - ووكر الخارق والقائم يبرزان في ملخص لمسات صلاح أمام سيتي في الدرع الخيرية

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 18:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

رغم انضمامه لتدريبات ليفربول قبل 6 أيام فقط، إلا أن محمد صلاح كان قادرا على لعب مباراة كأس الدرع الخيرية كاملة، وتشكيل الخطورة الأكبر على مرمى المنافس.

ليفربول سقط في السوبر أمام مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية 4-5، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، مواجهة شهدت ظهور صلاح وتنفيذه لركلة جزاء بنجاح.

الفرعون المصري سدد كرتين على القائم خلال اللقاء، واحدة في الشوط الأول والأخرى في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة

بالفيديو - التكنولوجيا تواصل رفض ليفربول وصلاح .. سيتي بطلا للدرع الخيرية بالفيديو - إبعاد القرن؟ ووكر ينقذ سيتي من لدغة قاتلة لـ صلاح بالفيديو - القائم يمنع صلاح من هدف صاروخي في شباك سيتي تريزيجيه والمحمدي يشاركان في فوز ودي جديد لأستون فيلا خلف الأسوار

كما حُرِم من هدف الانتصار في الدقيقة الثالثة للوقت المحتسب بدل الضائع عندما قام كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي بإنقاذ بطولي من الثانية الأخيرة من على خط المرمى.

إجمالا لمس صلاح الكرة 59 مرة، وسدد 10 مرات، وخلف فرصة واحدة لزملائه كانت في الثانية الأخيرة لـ جيردان شاكيري الذي أهدرها بدوره.

وتولى صلاح تنفيذ ركلة ليفربول الخامسة، لكنه لم يتمكن من تعويض إهدار جورجينو فينالدوم، ليخسر ليفربول المباراة.

شاهد ملخص لمسات صلاح الثري في المباراة

اقرأ أيضا:

بالفيديو - التكنولوجيا تواصل رفض ليفربول وصلاح .. سيتي بطلا للدرع الخيريةووكر عن إنقاذه الخرافي أمام صلاح: أنا مدافع وتلك هي مهمتي

أبو تريكة: صلاح ظهر بمستوى فني وبدني رائع ضد سيتي.. ويعيبه فقط التسرع

بالفيديو - إبعاد القرن؟ ووكر ينقذ سيتي من لدغة قاتلة لـ صلاح

لجنة المسابقات تعلن مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر

محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول الدرع الخيرية

نرشح لكم

أخر الأخبار

أرقام في الجول - ظهور رائع لصلاح "المنحوس" أمام سيتي 13 دقيقة | مصر
الصفقة الـ 11 لـ الزمالك.. عاشور زملكاوي 5 سنوات 16 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول بالفيديو - مورينتس عن مواجهة الأهلي واحتفاله بالتسجيل أمام ريال مدريد 37 دقيقة | أوروبا
كونتي عن لوكاكو: قالوا أننا أتممنا الصفقة والآن يقولون سينضم لـ يوفنتوس ساعة | أوروبا
مران الزمالك - ظهور عبد الشافي واستمرار تأهيل محمود علاء ساعة | الدوري المصري
صحيفة المنتخب: المغرب يعطي خليلوزيتش أعلى راتب في إفريقيا ساعة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 4 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك"

قد ينال إعجابك