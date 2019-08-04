خاص بيسيرو يكشف لـ في الجول: هل فاوضه الزمالك

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 00:02

كتب : أمير عبد الحليم

بيسيرو - الزمالك

يكشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي حقيقة وجود مفاوضات من الزمالك للتعاقد معه.

وذكرت تقارير صحفية أن بيسيرو دخل دائرة اهتمامات الزمالك الذي يعمل مسؤولوه على التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وقال بيسيرو لـFilGoal.com: "الزمالك لم يتحدث معي حتى الآن".

أخبار متعلقة

مدرب الزمالك – رامون دياز.. ملك المليونيرات الأكثر فوزا.. ولماذا يصطحب 7 مساعدين معه مران الزمالك – جلسة علاجية لثنائي الدفاع.. ومشاركة 18 لاعبا مرعي يسجل وأنتوي وعطوة وعيسى يشاركون في فوز بيراميدز على الباطن مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول سبب تعطل انضمام عبد العاطي لـ الزمالك حتى الآن

وتابع "ربما يكون اسمي تردد في الزمالك، لكن حتى هذه اللحظة لم أسمع عن هذه الأنباء ولم يتحدث معي مسؤولون من الزمالك".

وسأل FilGoal.com المدرب البرتغالي عن موقفه في حال طلب الزمالك التعاقد معه.

وأجاب "لا يمكن أن أحدد موقفي قبل أن يتحدث معي الزمالك، وبعدها أقيم الموقف".

بيسيرو الذي قاد الأهلي لعدة أشهر في موسم 2015\2016، قاد لاحقا: بورتو، براجا، الشارقة الإماراتي، فيتوريا جيمارايش، وأخيرا سبورتنج لشبونة.

وكان بيسيرو تولى قيادة الأهلي في بداية موسم 2015\2016، وخاض معه 12 مباراة فاز في 8 منهم وتعادل في مباراتين وخسر مرتين.

لكن المدرب البرتغالي قرر الرحيل عن الأهلي بعدما تلقى عرضا من العملاق البرتغالي بورتو في يناير 2016.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي جديد لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل خالد جلال وتعيين طارق يحيى بشكل مؤقت.

وفجر الصربي ميلوتين سريديويتفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مفاجأة عندما صرح لـFilGoal.com أنه ناديه الجنوب إفريقي رفض السماح له بالرحيل وتدريب الزمالك. ( اقرأ تصريحاته )

كما كشف وحيد خليلوزيتش مدرب نانت الفرنسي السابق والذي ارتبط اسمه بالزمالك لـFilGoal.com عن أن فكرة القدوم لمصر غير ممكنة الآن. ( اقرأ تصريحاته )

وصرح إيميليانو دياز نجله ومساعد رامون دياز المدرب السابق لبيراميدز لـFilGoal.com عن أن الزمالك استطلع رأي والده بشأن قيادة السفينة البيضاء في الموسم المقبل. ( اقرأ التفاصيل )

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون

الحدود لـ في الجول: الاتفاق تم بين الزمالك والمحلة بخصوص عاشور.. وتأجيل موعد الاستغناء

اتحاد الكرة يعلن: الأهلي يواجه بيراميدز خلال أسبوعين.. ولا قرعة موجهة للدوري والكأس

بالفيديو – تريزيجيه يصنع لأول مرة في انتصار ودي لـ أستون فيلا

حوار في الجول - مدرب مدغشقر يتحدث عن مفاوضات الزمالك والتحول من التدريس للتدريب

الزمالك مدرب الزمالك بيسيرو

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإعلان الرسمي الأول من الأهلي عن قائمته الإفريقية.. تعرف على المستبعدين 25 دقيقة | مصر
مدرب أستون فيلا: تريزيجيه تأقلم سريعا.. ولا تطرحوا أسئلة غبية 27 دقيقة | أوروبا
هل يجتمعا مجددا؟.. ذا صن: ستيف بروس يقاتل لضم المحمدي لـ نيوكاسل 51 دقيقة | المحترفون
بيسيرو يكشف لـ في الجول: هل فاوضه الزمالك 53 دقيقة | الدوري المصري
طالع مواعيد مباريات الأحد 4-8-2019 والقناة الناقلة لصراع صلاح ومحرز على الدرع الخيرية 54 دقيقة | مصر
قبل مواجهة سيتي وليفربول.. ما هي الدرع الخيرية؟ ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 2 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ

قد ينال إعجابك