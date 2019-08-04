يكشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي حقيقة وجود مفاوضات من الزمالك للتعاقد معه.

وذكرت تقارير صحفية أن بيسيرو دخل دائرة اهتمامات الزمالك الذي يعمل مسؤولوه على التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وقال بيسيرو لـFilGoal.com: "الزمالك لم يتحدث معي حتى الآن".

وتابع "ربما يكون اسمي تردد في الزمالك، لكن حتى هذه اللحظة لم أسمع عن هذه الأنباء ولم يتحدث معي مسؤولون من الزمالك".

وسأل FilGoal.com المدرب البرتغالي عن موقفه في حال طلب الزمالك التعاقد معه.

وأجاب "لا يمكن أن أحدد موقفي قبل أن يتحدث معي الزمالك، وبعدها أقيم الموقف".

بيسيرو الذي قاد الأهلي لعدة أشهر في موسم 2015\2016، قاد لاحقا: بورتو، براجا، الشارقة الإماراتي، فيتوريا جيمارايش، وأخيرا سبورتنج لشبونة.

وكان بيسيرو تولى قيادة الأهلي في بداية موسم 2015\2016، وخاض معه 12 مباراة فاز في 8 منهم وتعادل في مباراتين وخسر مرتين.

لكن المدرب البرتغالي قرر الرحيل عن الأهلي بعدما تلقى عرضا من العملاق البرتغالي بورتو في يناير 2016.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي جديد لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل خالد جلال وتعيين طارق يحيى بشكل مؤقت.

وفجر الصربي ميلوتين سريديويتفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مفاجأة عندما صرح لـFilGoal.com أنه ناديه الجنوب إفريقي رفض السماح له بالرحيل وتدريب الزمالك. ( اقرأ تصريحاته )

كما كشف وحيد خليلوزيتش مدرب نانت الفرنسي السابق والذي ارتبط اسمه بالزمالك لـFilGoal.com عن أن فكرة القدوم لمصر غير ممكنة الآن. ( اقرأ تصريحاته )

وصرح إيميليانو دياز نجله ومساعد رامون دياز المدرب السابق لبيراميدز لـFilGoal.com عن أن الزمالك استطلع رأي والده بشأن قيادة السفينة البيضاء في الموسم المقبل. ( اقرأ التفاصيل )

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