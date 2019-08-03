كشف حازم الغريب المشرف العام على الكرة ومدير التعاقدات في نادي حرس الحدود، إتمام الاتفاق بين الزمالك وغزل المحلة بخصوص إمام عاشور.

FilGoal.com كشف في وقت سابق جديد صفقة إمام عاشور واقترابه من الزمالك بعد الحديث مع الثلاثة أطراف المعنية في القصة. (طالع التفاصيل)

وبالفعل تمت المفاوضات بنجاح.

وقال حازم الغريب: "الاتفاق تم بالفعل بين الزمالك وغزل المحلة بخصوص إمام عاشور".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كان من المفترض إرسال الاستغناء الخاص باللاعب إلى الزمالك اليوم السبت، ولكن تم تأجيل الأمر ليوم الأحد".

وأوضح "مسؤولو غزل المحلة أخبرونا بأن المسؤولين عن توقيع الاستغناء الخاص بإمام عاشور في عطلة من الشركة الخاصة بالنادي، ومن هنا سيتم التوقيع يوم الأحد وإرسال الاستغناء لـ الزمالك".

وتابع "لم يكن لدينا أي مانع في عدم بيع إمام عاشور لأنه مفيد للغاية للفريق، ولكننا وافقنا في النهاية من أجل مصلحته فقط. نحن نقدر لاعبينا دائما".

رئيس مجلس إدارة الزمالك كشف في وقت سابق اقتراب ناديه من حسم الصفقة الأخيرة له في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

إمام عاشور صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وانضم إمام عاشور إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من عزل المحلة.

وشارك إمام عاشور في 32 مباراة مع الحدود الموسم الماضي في الدوري المصري ونجح في تسجيل 4 أهداف والصناعة مرة.

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