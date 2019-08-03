الأهلي يكشف موعد عودة سمير وإكرامي ومحمد محمود للتدريبات الجماعية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام منافسات مسابقة الدوري العام.

وينتظم سعد سمير، مدافع الفريق في تدريبات الفريق الجماعية خلال 3 أسابيع، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

وعاد سعد سمير من ألمانيا مؤخرًا ليستكمل برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية اليومية، حيث اقترب اللاعب من إعلان جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة في تدريبات الكرة.

وأكد الجهاز الفني للفريق أن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج إلى شهر لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتواجد في تدريبات الكرة.

وأوضح أحد أعضاء الجهاز لموقع ناديه "اللاعب يسير بشكل أكثر من رائع في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي، وبات في حاجة إلى شهر فقط لإعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وأشار إلى أن اللاعب يؤدي يوميًا تدريبات تأهيلية في «الجيم» ويعقبها تدريبات الجري حول الملعب، بجانب خوضه تدريبات خفيفة بالكرة ضمن فقرات برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وعن حالة شريف إكرامي حارس الفريق قال الجهاز الفني إن إكرامي سيكون جاهزا للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين من الآن.

وتابع "اللاعب ينفذ برنامجه التأهيلي بشكل يومي، والأمور تسير بشكل أكثر من رائع في عملية تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة بقوة في تدريبات الكرة".

وكان شريف إكرامي قد أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة في ألمانيا، حيث نفذ جزءا كبيرا من برنامجه التأهيلي في ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل؛ تمهيدًا لعودته تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.

واطمأن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على برنامج تأهيل كريم وليد "نيدفيد"، لاعب وسط الفريق، الذي يعاني من الإصابة في ركبته بعد إجرائه مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.

وأطلع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق مارتن لاسارتي المدير الفني على آخر تطورات عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه للمرحلة القادمة .

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تجهيز نيدفيد بشكل جيد، مع التأكيد على عدم التعجل في عودة اللاعب قبل الاطمئنان بشكل نهائى على ركبته؛ من أجل عودته بصورة طبيعية للتدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.

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