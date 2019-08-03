بالفيديو - رائعة دي ماريا تتوج باريس بالسوبر الفرنسي على حساب رين

السبت، 03 أغسطس 2019 - 15:31

كتب : FilGoal

مبابي - باريس - رين

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي للعام السابع على التوالي بعد فوزه على رين بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب شينزن بالصين.

الفريق العاصمي واصل سيطرته على اللقب الذي يستهل به الموسم الجديد إذ كان آخر فريق غيره نال اللقب هو ليون في 2012.

باريس نجح في قلب الطاولة بعدما تأخر بهدف نظيف، قبل أن يتدخل الثنائي كيليان مبابي وأنخيل دي ماريا لتحويل الدفة للبي إس جي.

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رين بطل الكأس تقدم أولا بشكل مبكر في الدقيقة 13 عن طريق ادرين هونو الذي استغل كرة عرضية ليحول مسار الكرة نحو شباك الحارس ألفونس أريولا.

ونجح رين في الحفاظ على تقدمه بالشوط الأول قبل أن يتغير المسار تماما مع الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 57.

ماركينيوس أرسل كرة بينية رائعة إلى الوافد الجديد بابلو ساربيا الذي لم يفكر كثيرا ليلعب عرضية من لمسة واحدة إلى كيليان مبابي الذي تواجد في المكان المناسب ليودعها الشباك.

وبعد مرور عدة دقائق من مشاركة أنخيل دي ماريا بدلا من أندير هيريرا، نجح الأرجنتيني في استغلال ركلة حرة على حدود منطقة الـ18 بشكل رائع للغاية.

دي ماريا سدد يسارية معهودة ليشاهد الجميع الكرة وهي تسكن أقصى الزاوية اليسرى من الشباك معلنة عن الهدف الثاني مع الدقيقة 73.

لاحقا سيطر رين على الكرة ولكن على استحياء قبل أن تظهر أخطر فرصته مع الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

الحارس أريولا كاد يكلف فريقه الكثير بخروجه الخاطئ لمحاولة الإمساك بعرضية بعدما مرت الكرة من اللاعبين وكانت في الطريق نحو الشباك قبل أن يتدخل القائد تياجو سيلفا ويبعدها برأسه.

بعدها بدقيقتين فقط أهدر رين فرصة جديدة للتعادل من تسديدة داخل منطقة الجزاء لكن مرت فوق العارضة لتنتهي المباراة بفوز الباريسيين.

باريس حقق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه والسابعة على التوالي، ليستهل الموسم بالشكل الأمثل في غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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