حازم إمام يختار الأفضل في الموسم الماضي.. وأسباب عدم قدرة الزمالك على المنافسة

قال حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم المنصرم نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفدرالية معا لعدة أسباب.

وصرح إمام عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها".

وأضاف "أعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".

وواصل "أن تعود وتتوج باللقب فهذا يحتاج لشخصية قوية للغاية، من الإدارة واللاعبين، بعيدا عن المدرب، لأنه قد لا يفهم لأنه أجنبي لكن اللاعبين يفهمون، لأنهم يرون العتاب طيلة الوقت، يجدون وقت الهزيمة الشتائم والانتقادات في كل مكان".

وأكمل "إنها شخصية البطل".

الأهلي حسم لقب الدوري المصري بعد الفوز ضد المقاولون العرب ضمن مؤجلات موسم 2018-2019 وذلك بعد تعادل الزمالك مع الجونة، ما ضمن تتويج المارد الأحمر قبل مباراة القمة الأخيرة في الموسم، والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 1-0.

وواصل إمام اختياراته، فقال عن أفضل مدرب: "إن كنت سأختار أفضل مدرب في الموسم سيكون جروس، لأنه فاز ببطولة صعبة وعمل لمدة 10 أشهر وقدم أداء رائع في الدور الأول، كانت له أخطاء مثل عدم استعمال لاعبين معينين والمداورة، كان يلعب 90 دقيقة بنفس الفريق، كان لابد أن يركز أكثر في هذه النقطة".

وأفضل لاعب بشكل عام: "طارق حامد نموذج للاعب الذي تتمنى أن يكون البقية مثله، ليس من أجل الاجتهاد والالتزام فقط، وليس لأنه يخوض كل مبارياته بنفس القوة والدافع، أتذكر كرة رمضان في آخر لحظة وعاد وأنقذها وإن لم يعد وينقذها لم يكن أحد ليدينه، نحن بحاجة لهذا الأداء".

وواصل "أحب هذه الشخصية الموجودة لدى طارق، وكيف طور نفسه".

وأكمل "قدم هذا طول الموسم، في مصر كان الأفضل مع المنتخب، بنفس الأداء، وتلك كارثة مع كامل احترامي أن يكون محور الارتكاز والحارس هما الأفضل وأنت تلعب في بلدك، هذا يوضح حجم الضغط والسوء الذي تعرضنا له وتلك غلطتنا".

وتابع إمام: "أفضل محترف، فرجاني أمتع وكان لاعب نحن بحاجة لرؤيته الذكي الذي تراه وهو ينفذ ما تفكر به، لهذا هو محبوب، فرجاني ينفذ الكثير من الأشياء غير المتوقعة".

واسترسل "فرجاني لن يجد مكانا مثل الزمالك، لا أعتقد أنه لم يرى النجومية التي وجدها مع الفريق، ولن يجد هذا التقدير والحب".

وأتبع "لكن علي معلول شكل فارقا كبيرا، سجل ما يقرب من 3-4 أهداف بـ12 نقطة حسموا الموقف بالنسبة للأهلي، على الرغم من أنه تعرض للإصابة".

وأكمل "علي ليس في مركز لاعب يسجل أهداف، لكن الكرة نتائج ونعم متعة، لكن أحيي علي لأنه هناك 4 أهداف شكلت الفارق، وكلها مؤثرة بشكل كبير".

واستكمل إمام اختياراته قائلا: "أفضل حارس مرمى، الشناوي لم أتوقع أن يؤدي بهذا الشكل في كأس الأمم، وأعتقد أنه كان الأقرب للفوز بجائزة الأفضل إن لم يصل رايس مبولحي للنهائي".

واسترسل: "لكنني أرى جنش كانت أخطاؤه قليلة والزمالك لم يخسر بأي خطأ منه، كان يساهم في فوز الفريق وتجنيبه للخسارة".

وتطرق حازم إمام للحديث عن عدم قدرة الزمالك على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفدرالية معا فقال: "الفوز بالدوري وإفريقيا وغيرها بحاجة للاعبين كبار وأصحاب خبرات، الدور الأول الزمالك قدم مستوى جيدا للغاية، لكن حينما دخل مرحلة الجد وأصبح الفريق يلعب في الأدوار الإقصائية ومباراة كل أسبوع، أصبح الفريق يفقد نقاطا في الدوري".

وواصل "بدأ الزمالك يلعب في إفريقيا ويعود ليتعادل أو يخسر، جروس أيضا كان لديه 14-16 لاعبا في كل المباريات، فريق الزمالك في الموسم الماضي لم يكن قادرا على لعب مباراتين بنفس القوة، كان من الصعب على جروس أن يعمل بهؤلاء اللاعبين في البطولتين".

وأكمل "الاهتمام بالكونفدرالية كان أكبر لذا ركز جروس والفريق بشكل كبير، بعد ذلك بعد الفريق عن منافسة الدوري، اللاعبون أنهكوا وأصبحوا مضغوطين".

وتابع "من بعد التتويج بالكونفدرالية لم تفز سوى بمباراة تقريبا من 5 أو 6 مباريات".

وأردف "المستوى قل كثيرا بجانب الإصابات وتغيير المدربين، أرى دوما أنه إن امتلكت فريقا جيدا ورحل المدرب فهم يكونون قادرين على أن يتماسكوا لمباراة أو اثنين في مرحلة الحسم، لكن الزمالك في تلك المرحلة خسر أكبر عدد من النقاط في هذا العام".

وأتم "الزمالك لم يكن قادرا على اللعب في بطولتين بنفس القوة بسبب جودة اللاعبين وقلة الخبرة وعددهم، لكن هؤلاء اللاعبين لو لعبوا مع بعضهم البعض بنفس الطريقة والنظام فالأمور قد تختلف".

وكان الزمالك قد فاز بلقب الكونفدرالية بعدما تخطى نهضة بركان، ليكون اللقب الأول في تاريخه وثاني فريق مصري يفوز بالبطولة بعد الأهلي المصري الذي كان قد توج بها عام 2014.

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