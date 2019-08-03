تقرير: ساني أتم الاتفاق مع بايرن.. إعلان الصفقة قد يكون الأربعاء

السبت، 03 أغسطس 2019 - 14:15

كتب : FilGoal

ساني

الاتفاق تم الآن وإعلان الصفقة مسألة وقت ليس أكثر. ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي في الطريق إلى بايرن ميونيخ بحسب تقرير ألماني.

ليروي ساني

النادي : مانشستر سيتي

بايرن ميونيخ

صحيفة إكسبرس 24 الألمانية نقلت عن مصادر مقربة من عائلة اللاعب الألماني أن الانتقال تم وسيحصل ساني على راتب سنوي يٌقدر بـ15 مليون يورو.

المفاوضات أخذت وقتا طويلا بسبب التفاوض مع بايرن حول راتب اللاعب لكن الآن كافة الأطراف توصلت لاتفاق.

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وأشار التقرير "الإعلان عن صفقة ساني قد يكون يوم الأربعاء بحد أقصى".

بيب جوارديولا ألمح إلى رغبة لاعبه في الرحيل قائلا: "نريد بقائه هنا ولهذا عرضنا عليه عقدا جديدا، كنا قريبين من ذلك قبل عدة أشهر لكن الآن الوضع اختلف".

واستطرد "أريد اللاعبين الذين يرغبون في البقاء لأنه من المستحيل بالنسبة لي كمدرب وللنادي إقناع لاعب بالمشروع الذي نريده بينما ذهنه في مكان آخر".

مدرب الفريق البافاري السابق أتم "ساني لم يخبرني بأي شيء، وإذا أتى إلي لاعب وأخبرني بأنه يرغب في الرحيل حينها سنوافق على الحديث مع الأندية التي تريد ضمه".

الألماني ساني جناح مانشستر سيتي صاحب الـ 23 عاما انضم لكتيبة سيتي في 2016 قادما من شالكه الألماني.

ويمتد عقد ساني مع سيتي حتى 2021 وحتى الآن لم يصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع اللاعب لتجديد عقده.

وشارك ساني في 47 مباراة الموسم الماضي مع سيتي ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 18.

منذ انضمامه لـ سيتي، ونجح ساني في تسجيل 39 هدفا وصناعة 45 خلال ظهوره في 133 مباراة في كل البطولات مع سيتي.

ورفع ساني لقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس إنجلترا مرة وكأس الرابطة مرتين والدرع الخيرية مرة.

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ليروي ساني بايرن ميونيخ

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