رئيس الزمالك: نعمل على إتمام صفقة جديدة.. وهذا مصير ملف المدرب الأجنبي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اقتراب ناديه من التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك أتم 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية مع عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد. (طالع كل صفقات الدوري حتى الآن)

وقال رئيس الزمالك: "نعمل الآن على إتمام صفقة جديدة واحدة متبقية".

وأضاف في حديثه خلال مقطع فيديو جديد نشره على الموقع الرسمي للنادي "اللاعب الجديد سيتم قيده في القائمة بدلا من لاعب آخر سيُحذف من القائمة".

وواصل "هو لاعب جيد جدا ومحترم".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق اقتراب الزمالك من التعاقد مع إمام عاشور صانع ألعاب وجناح غزل المحلة. (طالع التفاصيل)

وعن ملف المدرب الأجنبي وسبب تعيين طارق يحيى، قال رئيس الزمالك "أحمد مرتضى وأمير يستعدان للسفر مساء اليوم الجمعة أو يوم السبت من أجل حسم ملف المدرب الأجنبي".

وتابع "كل ما يُكتب من أسماء حتى الآن مجرد اجتهادات صحفية. الثنائي يستعد للسفر لجلب مدرب محترم لـ الزمالك".

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وأكمل حديثه قائلا: "الزمالك مرتبط بموعد مباراة في إفريقيا يوم الجمعة ومن هنا رغبت في تواجد جهاز فني مؤقت".

وأردف "شعرت بالجرح من الحديث مع أولاد نادي الزمالك بخصوص تولي أحدهم تدريب الفريق لمدة 7 أيام فقط، ومن هنا أخبرت خالد الغندور لكي يجس نبض طارق يحيى ليقود المهمة لمدة أسبوع واحد فقط".

واستكمل "طارق يحيى رحب على الفور وأخبرني بأنه تحت أمر الزمالك في أي مكان ولو لمدة يوم واحد، وأشكره بشدة على ذلك".

واستدرك "الجهاز الحالي مؤقت وليس له أي علاقة بالمدرب الأجنبي القادم".

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها صومالي يوم الأحد المقبل في انطلاق الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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