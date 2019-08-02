هل يكون إمام عاشور أحدث صفقات الزمالك؟ ساعات قليلة ستكون حاسمة في مصير موهبة المنتخب الأوليمبي.

قال طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود في تصريحات لـFilGoal.com: "إمام عاشور ترك معسكر حرس الحدود بالفعل من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك".

FilGoal.com تواصل سريعا مع نادي حرس الحدود للاستفسار عن الصفقة، فقال مصدر داخل الإدارة في تصريحات خاصة "الصفقة ستتم بشكل رسمي مساء غد السبت".

وأضاف "سيتواجد وفدا من نادي حرس الحدود في الزمالك للتفاوض، وحسم الصفقة بشكل رسمي، وإرسال الاستغناء الخاص بالنادي".

الطرف الثالث في تلك الصفقة هو الأهم. نادي غزل المحلة المالك الأصلي للاعب. وقال حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحلة، والمشرف على قطاع الكرة "الصفقة لم تتم بعد. طلبنا 15 مليون جنيه، والزمالك يريد دفع 10 مليون فقط".

وأتم "مازلنا في مرحلة التفاوض، وهناك اجتماع لمجلس الإدارة غدا لمناقشة الموقف".

نادي حرس الحدود كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق أنهم لا يمانعوا بيع اللاعب للزمالك من أجل مصلحته. (طالع التفاصيل)

إمام عاشور صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وانضم إمام عاشور إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من عزل المحلة.

وشارك إمام عاشور في 32 مباراة مع الحدود الموسم الماضي في الدوري المصري ونجح في تسجيل 4 أهداف والصناعة مرة.

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