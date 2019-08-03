الكشف عما قاله فيرجسون عن انضمام ماجواير إلى يونايتد

لم يخف سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري السابق إعجابه بهاري ماجواير مدافع ليستر سيتي الذي يوشك على الانضمام إلى الشياطين الحمر، بل ورد بطريقة ساخرة عن رأيه في ضمه للفريق.

هاري ماجواير النادي : ليستر سيتي مانشستر يونايتد

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" صرح فيرجسون عن ضم ماجواير قائلا: "كان عليهم أن يقوموا بأخذ الفتى إلى غرفة مجلس الإدارة وألا يسمحوا له بالرحيل حتى يوقع للنادي".

إعجاب فيرجسون بقدرات ماجواير لم يكن خفيا، إذ أنه ظل يتمناه بقميص يونايتد لـ8 أعوام، حتى أنه كان قد نصح ديفيد مويس في وقت سابق بمتابعة مدافع شيفيلد يونايتد الشاب آنذاك حينما تولى تدريب مانشستر يونايتد في صيف 2013.

وألمحت تقارير أخرى إلى أن فيرجسون تابع ماجواير منذ عام 2011 حينما شاهده يشارك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2011، وقتها كان مانشستر يونايتد يلعب بلاعبين مثل بول بوجبا ورافاييل موريسون وجيسي لينجارد ضد شيفيلد يونايتد الذي كان يلعب له ماجواير.

وخلال مواجهة يونايتد ضد شيفيلد عام 2011 تعرض ماجواير للإصابة بارتجاج خلال نهائي كأس الاتحاد للشباب عام 2011، وتواصل مع فيرجسون وأخبره أنه سيصبح لاعبا كبيرا إن استمر في التركيز وعمل بقوة خلال الأعوام القليلة التالية.

براندان رودجرز مدرب ليستر سيتي قال إن فريقه اتفق مع مانشستر يونايتد على قيمة مقابل انضمام هاري ماجواير صاحب الـ26 عاما إلى مانشستر يونايتد.

وأشارت تقارير إلى أن يونايتد اتفق مع ليستر على انتداب ماجواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني ليصبح لاعب إنجلترا أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم. (طالع التفاصيل)

ماجواير كان أحد أعمدة منتخب إنجلترا الذي احتل المركز الرابع في كأس العالم 2018.

وفي الموسم الماضي شارك في 32 مباراة مع ليستر وسجل ثلاثة أهداف.

اقرأ أيضا:

ميتشو يكشف: أورلاندو رفض رحيلي إلى الزمالك

أحمد رفعت: زملكاويتي حرمتني من الأهلي

رسميا – إيقاف ميسي 3 أشهر دوليا.. وتغريمه 50 ألف دولار

وكيل موليجا يجيب - هل قدم الأهلي عرضا للاعب؟

خليلوزيتش عن تدريب الزمالك: ليس ممكنا الآن

هل اشترط مرعي على الزمالك راتبا قدره مليون دولار؟