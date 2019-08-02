تيليجراف: أغلى مدافع في التاريخ.. ماجواير إلى مانشستر يونايتد تمت

بعد أيام كثيرة من الشد والجذب انتهى كل شيء وأتم مانشستر يونايتد اتفاقه مع ليستر سيتي على ضم مدافعه هاري ماجواير.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية اليوم الجمعة في تقرير لها أن يونايتد استطاع أخيرا التوصل إلى اتفاق بعدما أقن ليستر بدفع 85 مليون جنيه إسترليني.

أما شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فذكرت أن الصفقة ستكلف يونايتد 80 مليون إسترليني.

وفي كل الأحوال إن تمت الصفقة فسيصبح هاري ماجواير هو أغلى مدافع في التاريخ متخطيا فيرجيل فان دايك حينما انضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون مقابل 75 مليون إسترليني.

ماجواير كان أحد أعمدة منتخب إنجلترا الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2018.

وفي الموسم الماضي شارك صاحب الـ26 عاما في 32 مباراة مع ليستر سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

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