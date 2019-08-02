تيليجراف: أغلى مدافع في التاريخ.. ماجواير إلى مانشستر يونايتد تمت

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 16:25

كتب : FilGoal

احتفال هاري ماجواير بهدف ليستر سيتي في ليفربول

بعد أيام كثيرة من الشد والجذب انتهى كل شيء وأتم مانشستر يونايتد اتفاقه مع ليستر سيتي على ضم مدافعه هاري ماجواير.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية اليوم الجمعة في تقرير لها أن يونايتد استطاع أخيرا التوصل إلى اتفاق بعدما أقن ليستر بدفع 85 مليون جنيه إسترليني.

أما شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فذكرت أن الصفقة ستكلف يونايتد 80 مليون إسترليني.

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وفي كل الأحوال إن تمت الصفقة فسيصبح هاري ماجواير هو أغلى مدافع في التاريخ متخطيا فيرجيل فان دايك حينما انضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون مقابل 75 مليون إسترليني.

ماجواير كان أحد أعمدة منتخب إنجلترا الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2018.

وفي الموسم الماضي شارك صاحب الـ26 عاما في 32 مباراة مع ليستر سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

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