مارادونا بعد تعافيه من عملية جراحية: لقد تعرضت الركبة اليمنى لكل الضربات

تعافى الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا من العملية الجراحية التي أجراها في الركبة اليمنى بسبب ما تعرض له أثناء مسيرته الكروية.

مارادونا قام بتغيير ركبته اليمنى وعاد للمشي من جديد بعد نهاية مسيرته التدريبية مع فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي.

مارادونا تحدث لأحد الصحفيين والتي نقلتها ماركا الإسبانية: "لقد أجروا عملية جراحية في ركبتي اليمنى لأنها الأكثر عُرضة للتأثر".

وتابع "الجميع يتحدث عن ركبتي اليسرى، لكن اليمنى هي من كانت تدعمني".

وأردف مدرب الوصل والفجيرة الإماراتي السابق "لقد تعرضت الركبة اليمنى لكل الضربات وبعد المرور يبدأ ركل الركبة الأخرى".

ومن المنتظر أن يُجري مارادونا العملية ذاتها في الركبة اليسرى لكنه يرغب قبلها في العودة للمجال التدريبي.

وكان الأرجنتيني قريبا من التأهل مع دورادوس إلى الدوري الدرجة الأولى المكسيكية لكن خسر المباراة النهائية من الملحق المؤهل للبطولة.