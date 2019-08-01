خاص عامر حسين لـ في الجول: مباراتا الأهلي أمام اطلع برة في برج العرب

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 18:32

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن خوض الأهلي لمباراتيه أمام اطلع برة في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا في ملعب برج العرب.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "تم التنسيق مع الأهلي على خوض مباراتيه الإفريقيتين في ملعب برج العرب".

وبرر "جاء ذلك بسبب قيام استاد القاهرة ببعض أعمال الصيانة في الفترة الجارية".

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ويلتقي الأهلي مع اطلع برة في لقاء الذهاب في الـ11 من شهر أغسطس الجاري على أن يقام لقاء الإياب بين يومي 23 لـ25 من الشهر نفسه.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن طلب نادي اطلع برة نقل مباراة الذهاب من جنوب السودان إلى مصر.

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