في خطاب رسمي.. استاد القاهرة يوافق على استضافة مباريات الزمالك للموسم المقبل

أعلن نادي الزمالك، موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباريات الفريق المحلية والإفريقية للموسم المقبل.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، صورة خطاب موجه من استاد القاهرة للنادي، يكشف فيه موافقة هيئة الاستاد على استضافة مباريات الفريق للموسم المقبل.

وجاء نص الخطاب من استاد القاهرة إلى الزمالك كالتالي:

"نتشرف بالإحاطة بأن هيئة استاد القاهرة يسعدها ويشرفها استضافة جميع مباريات ناديكم الموقر في بطولة الدوري العام، والبطولات الإفريقية والعربية للموسم الرياضي 2019/2020 حيث يعتبر الاستاد الرئيسي لكرة القدم بالهيئة، الملعب الرسمي لناديكم الموقر".

وأضاف الخطاب الموقع باسم لواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة "سوف نوافي سيادتكم لاحقا بتدقيق التوقيتات بعد إجراء الصيانة الصيفية للملعب الرئيسي لكرة القدم".

كانت هيئة رئاسة الوزراء المصرية قد نشرت بيانا تنفي فيه غلق استاد القاهرة وجعله قاصرا على استضافة المباريات الدولية فقط. (طالع البيان)

استاد القاهرة استضاف مؤخرا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وكان الملعب الرئيسي للبطولة بعد فترة من الغلق بسبب الصيانة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولات الدوري، وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

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