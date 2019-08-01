قيد نادي الزمالك 28 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما تقدم بالتماس لقيد محمد أوناجم المهاجم المغربي الجديد في صفوف الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك قيد 28 لاعبا في قائمة الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المتغيب، والذي انضم لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، حفظا لحقهم فيه.

القائمة شهدت أيضا دخول اسم محمد عنتر جناح الفريق، وكل الصفقات الجديدة، بمن فيهم محمد صبحي الحارس الشاب، باستثناء محمد أوناجم المهاجم المغربي.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com بأن الزمالك تقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل قيد أوناجم في القائمة، وذلك بسبب تعطل قيده لأسباب تقنية تخص نظام التسجيل للاتحاد الإفريقي حسب نادي الزمالك.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز "زيزو" – محمد حسن – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي - مصطفى فتحي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد عنتر – أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو" – كريم بامبو – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: خالد بوطيب – عمر السعيد - مصطفى محمد.

ويلتقي الزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، مع فريق ديكاداها من الصومال.

ومن المقرر إقامة المباراتين في مصر أيام 9 أو 10 أو 11 ذهابا، وأحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس إيابا.

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