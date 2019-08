محمد نجيب إلى الجونة

We are very pleased to announce that Mohamed Naguib has completed his medical & is now officially on El Gouna FC squad 🔥 #TheGounies

سعداء بالإعلان عن اجتياز محمد نجيب للكشف الطبي وانضمامه بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد pic.twitter.com/u4CRitsXEo