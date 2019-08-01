محمد نجيب إلى الجونة

أعلن نادي الجونة يوم الخميس تعاقده مع المدافع محمد نجيب (36 عاما) قادما من فريق الأهلي.

محمد نجيب النادي : الجونة الجونة

واجتاز اللاعب الأسبق لفريق اتحاد الشرطة الكشف الطبي ليتمم تعاقده مع النادي المنتمي للدوري المصري الممتاز.

ونجيب هو ثاني لاعب يتعاقد معه الجونة بعد الزامبي والتر بواليا الذي انتقل للأول قادما من نادي نكانا الزامبي.

ولعب نجيب في الاتحاد وبلدية المحلة وتألق مع الشرطة على مدار موسم ونصف الموسم قبل أن ينضم إلى الأهلي في 2011.

We are very pleased to announce that Mohamed Naguib has completed his medical & is now officially on El Gouna FC squad 🔥 #TheGounies سعداء بالإعلان عن اجتياز محمد نجيب للكشف الطبي وانضمامه بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد pic.twitter.com/u4CRitsXEo — El Gouna FC (@GounaFC) August 1, 2019

وشارك نجيب في 176 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ولم يعلن الجونة عن مدة تعاقده مع نجيب الذي انتقل للفريق دون مقابل.

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