الإسماعيلي يضم دونجا ومدبولي رسميا

حصل النادي الإسماعيلي على خدمات اللاعبين محمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي في صفقة تبادلية مع الزمالك ينتقل بموجبها الحارس محمد عواد إلى الأخير.

ووقع دونجا (26 عاما) على عقد مع الإسماعيلي مدته 3 مواسم، بينما يمتد عقد مدبولي (24 عاما) لـ4 مواسم.

والصفقة التبادلية تتضمن حصول الإسماعيلي على مبلغ قدره 35 مليون جنيه مصري مقابل الاستغناء عن عواد.

وقدم الزمالك لاعبه الجديد عواد في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء. (التفاصيل)

وأعرب دونجا عن سعادته بالاستمرار في صفوف الدروايش بعدما لعب معارا من الزمالك إلى الإسماعيلي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وأوضح دونجا في تصريحات صحفية أنه اختار الإسماعيلي من بين أندية أخرى رغبت في الحصول على خدماته.

وشارك دونجا في 16 مباراة مع الإسماعيلي في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز وسجل هدفا.

ولعب دونجا في نجوم المستقبل ومصر للمقاصة قبل أن ينتقل للزمالك في 2016.

بينما انتقل مدبولي إلى الزمالك في 2017 قادما من نادي النصر للتعدين.

وشارك مدبولي في مباراة واحدة بالموسم الماضي للدوري.

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