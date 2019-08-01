رد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، ورئيس لجنة التعاقدات على موقف الفريق الكروي بعد إرسال قائمة اللاعبين الإفريقية بتواجد صفقة جديدة وحيدة.

المصري أعلن مساء أمس قائمته للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2019/2020. (طالع القائمة)

وقال الخولي في تصريحات لـFilGoal.com: "كنا نحدد اسمين منذ بداية الانتقالات، هما أحمد عبد الرسول مدافع بتروجت، وإبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية".

وأضاف "اتفقنا مع بتروجت على ضم عبد الرسول مقابل 3 مليون جنيه، بالإضافة للاعبنا محمود ربيع (القط)، لكن محمد عودة مدرب الفريق هدد بالرحيل في حالة الاستغناء عن اللاعب، لتفشل الصفقة".

وأكمل "اتفقنا أيضا على ضم أبو اليزيد من الداخلية مقابل ٣ مليون جنيه، مع انتقال لاعبينا عبد الله (بيك)، والحسيني سمير إليهم، لكن مع تغيير إدارة النادي، طلبوا مبلغا إضافيا عن الاتفاق المبدئي بجانب مهلة أخرى للرد على العرض".

وهل أغلق المصري موسم انتقالاته بتلك الطريقة؟ يقول نائب رئيس المصري "سنبرم صفقات أخرى خلال الأيام المقبلة، وسنسعى لاكتمال صفوفنا، خاصة وأننا حافظنا على قوام الفريق الأساسي، والجهاز الفني منح فرصة للناشئين، ويطبق فكره الفني مع اللاعبين منذ انطلاق فترة الإعداد".

وماذا عن رأي الجهاز الفني في قلة التعاقدات؟ يقول الخولي "إيهاب جلال متفهم وضع الصفقات الصيفية، ودائما يتابع معنا آخر التطورات، ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن كل لاعب لأنه يطلب لاعبين بمواصفات خاصة تناسب طريقة أداء الفريق".

وأضاف "كما أن الجهاز الفني يعمل على توفير البديل من لاعبي الفريق الحاليين لوجود أكثر من لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز، وهي حلول يطبقها الجهاز الفني لكفاءة اللاعبين وقدرتهم الفنية العالية".

سؤال آخر يشغل بال جماهير النادي المصري. أين ذهبت أموال صفقة إسلام عيسى الكبيرة؟

في هذا الصدد، يقول محمد الخولي لـ FilGoal.com: "حصل المصري على مبلغ جيد نظير بيع إسلام عيسى لنادي بيراميدز، ولكن كما أوضحت سابقا تلك هي ظروف الصفقات التي حددها الجهاز الفني، والتي كنا نعمل فقط عليها لأنها هي ما طلبت مننا".

وواصل "كما أننا لدينا التزامات عديدة، ومستحقات متأخرة، ومنذ استلام مبلغ صفقة إسلام عيسى، تم توجيه الصرف لسدها".

وأوضح "من خلال نظير صفقة إسلام عيسى، صرفنا مرتبات العاملين في النادي لشهرين متأخرين، بجانب منحة عيد الأضحى المقبل".

وأضاف "صرفنا أيضا راتب شهرين للجهاز الفني، ومكافأة الحصول على المركز الرابع عن الموسم الماضي للاعبين والجهاز الفني، بجانب مكافأة الفوز على الداخلية في الجولة الأخيرة من الموسم المنقضي أيضا".

ليس هذا كل ما استغله فيه المصري قيمة صفقة إسلام عيسى، فيتابع الخولي حديثه قائلا "صرفنا نسبة المشاركة لجميع اللاعبين عن الموسم المنقضي، بالإضافة لتكاليف معسكر الإعداد للموسم الجديد في الإسكندرية والذي تكلف مليون و500 ألف جنيه".

وأتم "وأخيرا، سددنا أيضا مستحقات اتحاد الكرة للجنة شؤون اللاعبين نظير قيد اللاعبين الجدد، وحللنا أزمة إيقافنا عن القيد عن طريق دفع بعض المديونيات السابقة، ودفعنا قسطا من قيمة مستحقات اللاعب جودي أنيكي المهاجم النيجيري السابق لنا، وقسطا أخيرا لنادي النصر عن صفقة ضم إسلام عيسى نفسه قبل عامين".

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